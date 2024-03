Los gobernadores regionales se dividieron. El presunto desbalance patrimonial no justificado atribuido a la presidenta Dina Boluarte ha separado abiertamente a las máximas autoridades del interior del país. El Consejo Directivo de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales (ANGR) señaló que “no respaldará los actos manchados de ilegalidad y que pongan en peligro la gobernabilidad y estabilidad del país” que se señala contra la mandataria y exigen que estos sean materia de una “exhaustiva investigación” por parte del Poder Judicial.

“El incremento patrimonial no justificado, cuyo origen no está acreditado, debe ser materia de una exhaustiva investigación en el Poder Judicial con las consecuencias legales que ello amerite. Las regiones del país no respaldaremos actos manchados de ilegalidad... Necesitamos fortalecer nuestras instituciones, resolver los principales problemas que afectan a nuestra población, que se encuentra permanentemente en medio de conflictos políticos, impidiendo atender sus demandas”, detalla en su documento.

Horas después, otro sector de autoridades, entre los que destacan el gobernador de La Libertad, César Acuña, y el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga a través de un comunicado indicaron que el pronunciamiento de la ANGR no ha merecido el consenso de todos los integrantes y dejaron entrever “amenazas al orden constitucional que vienen siendo promovidos por intereses subalternos que buscan desestabilizar al país”.

“Invocamos a todos los actores políticos, sociedad y las fuerzas democráticas a actuar con responsabilidad, preservando la plena vigencia del estado de derecho”, señala el comunicado respaldado por 18 gobernadores.