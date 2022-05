¿Fue por lana y salió trasquilado? El presidente Pedro Castillo llegó, sin la compañía de ningún miembro del Ejecutivo, a Apurímac para dirigir una actividad oficial; sin embargo, fue increpado fuertemente por el gobernador de la región Baltazar Lantarón Núñez, quien le reclamó que el premier Aníbal Torres no haya cumplido con su palabra al no asistir a la mesa de diálogo con los pobladores de Purmamarca.

El gobernador de la región Apurímac estuvo en el estrado al lado del mandatario y se excusó con “no querer malograr la estadía” de Castillo en la región, pero tampoco se calló y exigió que cumpla con todos los peruanos como se comprometió desde que fue candidato presidencial.

“En mi condición de gobernador regional, tengo que levantar la voz. No es posible que el premier se esté burlando del pueblo de Cotabambas, hoy se ha comprometido a estar en Pumamarca y no ha ido, ha ido solo el viceministro de la PCM, no es posible, señor presidente “, reclamó Lantarón.

En esa línea sugirió que el Ejecutivo prefiere priorizar otras regiones antes que la suya. “Cuando Cusco hace un paro va presidente, ministro, viceministro, premier, va hasta la gente que lleva flores; en Cusco firman, presidente y sus ministros, actas que comprometen a Apurímac y se burlan de Apurímac, de los hermanos de Fuerabamba, esos hermanos están protestando”, resaltó.

Además, Lantarón destacó que la paralización en Las Bambas los afecta y le dijo a Castillo que “ordene a su premier que tenga la valentía de ir a Cotambambas, que vaya a sentarse en la mesa y dar solución integrada al proyecto que tenemos”.

“Que el premier se ponga los pantalones y vaya a Cotabambas a negociar con los hermanos de Huancoviri, Fuerabamba, Chira; espero que esta semana se dialogue en Cotambambas y demos solución, de verdad estamos cansados por las paralizaciones que se hacen permanentemente en Cusco”, argumentó y remarcó que “cada día que pasa, Apurímac pierde 10 millones , paralizamos obras, no hay trabajo, hay desempleo”.

Lantarón le exigió al mandatario que “así como tratan a Cusco, también traten a Apurímac”. “No espantemos la inversión minera porque es una fuente de financiamiento, estamos en la caída económica en el país, es importante entender su prioridad política y su agenda, el pueblo merece la atención”, puntualizó ante el estado de sorpresa de Castillo.

