Para el exministro del Interior, Walter Albán la única salida a la crisis por el desgobierno de Pedro Castillo es el adelanto de elecciones generales. Afirma que de continuar en la incertidumbre existe el riesgo de que se pueda trasgredir la democracia.

-Cada día que pasa hay un nuevo escándalo sobre el presidente de la República, el último fue el de la tesis.

Yo creo que el descrédito del presidente Castillo ha llegado a un punto extremo, ya no hace falta mayores elementos para pensar que se trata de una persona que no estácalificada para asumir esta responsabilidad. A estas alturas debe ser muy poca la gente que piense que esto tenga algo que ver con su origen humilde. Todo este cuento que se ha venido tratando de afirmar para minimizar las críticas se ha ido diluyendo. Se trata simplemente de que los peruanos merecemos gente capacitada, calificada y sobre todo muy honesta, y eso es lo que no encontramos con el señor Castillo y con su entorno.

Walter Albán

¿Cree que hay riesgo de quebrar la democracia?

Existen riesgos a los que estamos expuestos los peruanos, la transgresión a los principios democráticos es una posibilidad. Pero no creo que la respuesta haya que esperarla únicamente de quienes protagonizan el escenario político, creo que la ciudadanía debe asumir el rol de movilizarse y exigirlo. De otra manera el daño podría ser mayor hasta irreparable para varias generaciones en adelante.

¿Qué alternativa existe para salir de la crisis?

Esta crisis está tomando características preocupantes y a mi juicio dentro de todo de lo que se ha venido evaluando para una posible salida, lo mejor sería acordar una modificación a la Constitución para adelantar las elecciones tanto del Ejecutivo como del Congreso. Y, que a su vez se puedan hacer unas mínimas modificaciones al texto constitucional para qué las condiciones en que debamos elegir a las nuevas autoridades sean mejores.

¿Esa es la única salida?

No hay más que hacer que ir a las elecciones generales. A veces los políticos no se dan cuenta de los mensajes que envían a la ciudadanía. La ciudadanía no puede confiar en gente que pisotea la ética y que otorga confianzas a una serie de personas que no sólo están cuestionadas por su falta de idoneidad sino por su trayectoria. Gente que tendrían que estar en la vía judicial.

