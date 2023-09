Alerta. La congresista de Renovación Popular, Gladys Echaíz , advirtió que el viaje a Rusia de un grupo de al menos 11 legisladores de diversas bancadas, “es como tomar una posición” o una postura a favor de Rusia en el conflicto bélico que existe actualmente entre ese país con Ucrania.

“Creo que los colegas no están siendo muy analíticos ni muy responsables en sus tomas de decisiones porque se entusiasman en conocer otras realidades y otros países, pero no ven más allá, los efectos y las consecuencias. Más aún cuando se trata de un país que está en conflicto bélico con otro país. Es como tomar una posición y comprometer a la institución a la que pertenecen. Eso, creo yo, debe investigarse”, señaló la también exfiscal de la Nación.

Esto quiere decir, según la legisladora, que podría entenderse que el Congreso peruano estaría tomando una posición política por un bando en la guerra actual entre Rusia y Ucrania, es decir a favor del primer país, Rusia, el anfitrión del evento.

Al ser consultada sobre si está a favor que esté caso sea investigado en la Comisión de Ética, se mostró a favor de que ese grupo de trabajo realice esa labor fiscalizadora.

De la misma forma, su colega de bancada , Jorge Montoya, saludó la decisión del presidente de la Comisión de Ética, Diego Bazán, de que ese caso sea visto de oficio en la sesión del lunes 2 de octubre, en la que se decidirá si pasa a la etapa de indagación.

Como se recuerda, en una coyuntura en la que Rusia ataca al pueblo de Ucrania, un grupo de congresistas de diversas bancadas parlamentarias viajó entre el martes y el miércoles de esta semana a Rusia, con la finalidad de participar en el evento “Rusia - América Latina”, organizado por la cámara baja del parlamento ruso (Duma) del 29 de septiembre al 2 de octubre.

Perú21 pudo confirmar que al menos 11 congresistas ya abandonaron el país: Jaime Quito (No agrupado), Kelly Portalatino (Perú Libre), Eduardo Salhuana (APP), Elizabeth Taipe (Perú Libre), Edhit Julón (APP), Elizabeth Medina (Bloque Magisterial), Silvia Monteza (No agrupada), Segundo Quiroz (Bloque Magisterial), Silvana Robles (No agrupada), Abel Reyes (Perú Libre) y Karol Paredes (No agrupada).

