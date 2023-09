Desde Sullana (Piura), el ministro del Interior Vicente Romero reacciona a la portada de Perú21 sobre el Plan Boluarte. Habla sobre el estado de emergencia y el pedido de algunos congresistas para sacarlo del cargo.

El alcalde de Sullana denunció que lo extorsionaban. ¿Ya se conoce a los autores?

Cualquier peruano está expuesto a una llamada extorsiva. A mí también me han llamado y hablan de que la llamada viene del penal o es un número telefónico de Europa. La recomendación es no contestar nunca más y bloquear ese teléfono. No se dejen sorprender con estas llamadas. No contesten y con eso terminó el problema. Cuando se sigue conversando vienen las amenazas y muchos caen.

Ya que está en Sullana, ¿ha podido verificar la situación de los pasos fronterizos no autorizados en la región Piura?

En una última visita a Tumbes se habían detectado 74 pasos no autorizados. Todos estos puentes de paso fueron derribados. Tanto en territorio peruano como ecuatoriano había domicilios de extranjeros que ilegalmente deseaban ingresar al país. Pero toda esta zona ya está controlada. (Ayer) hemos entregado a Piura 6 camionetas nuevas y 34 motocicletas para mejorar los servicios en las zonas fronterizas. En Tumbes lo haremos en los próximos días.

Estoy en la capacidad de dar respuesta a todas las preguntas que me quieran hacer (los congresistas). Si hay comentarios de incapacidad, yo sí le puedo demostrar con absoluta certeza todas las acciones que venimos haciendo (en el marco del plan). Se dice que no hay un plan, sí hay un plan, todo obedece a un plan. No se puede hacer nada si no tenemos líneas precisas y una ruta de trabajo.

¿Cuál es la ruta?

No se puede dar declaratorias de emergencia si la Policía Nacional no emite un informe, sustentado, y las recomendaciones. Esa recomendación se discute y debate en el Consejo de Ministros. Cuando se dio el estado de emergencia, inmediatamente la Policía formuló un plan de operaciones a nivel de las tres jurisdicciones. De eso se desprendió un plan para cada distrito que cada jefe de región lo tiene que hacer. En la práctica permanente, no se moviliza un solo policía o un solo militar si no obedece a un plan.

Nuestras fuentes refieren que trabajan con la producción de inteligencia diaria de la Región Policial Lima.

El plan obedece a una apreciación de situación. San Juan de Lurigancho junto a San Martín de Porres estaban sobre la línea media de victimización en Lima. Después de una granada de guerra que dejó heridos, la presidenta Boluarte toma una decisión política. A los ministros nos corresponde hacer las estrategias políticas. La Policía y las Fuerzas Armadas son los que se encargan de las estrategias netamente operativas. Y los mandos que están en línea de ejecutar la operación son los que se encargan de la parte táctica y la ejecución misma de las operaciones.

Situación en San Juan de Lurigancho.

¿Se saca policías de otros distritos para mandarlos a los que están en estado de emergencia?

No, de ninguna manera. Nosotros tenemos a la Dirección de Operaciones Especiales que tienen por finalidad, todavía, combatir el terrorismo en el VRAEM. También contribuyen con el tema de los conflictos sociales y apoyan las diferentes operaciones que se realizan a nivel nacional. Tiene jurisdicción nacional y hay una buena cantidad de efectivos, de tal manera que ayer he constatado que hay 100 efectivos que están apoyando en Sullana. De igual manera en San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres. Es personal que se mueve a nivel nacional. También, por supuesto, apoyan, a estas operaciones, las unidades especializadas de investigación, de inteligencia, Interpol, Sucamec, Migraciones, la propia Municipalidad a través de sus serenos, en fin, todo un conjunto de personas que están involucradas en brindar un servicio de seguridad especial.

¿Esta organización es sostenible en el tiempo?

Ayer, antes de venir a Piura, hubo dos marchas del alcalde de Pachacámac. Lo he recibido en mi oficina y también a un congresista que los acompañaba, les he hecho entender que no podemos declarar en emergencia Lima, porque no todos los distritos tienen los mismos niveles de inseguridad. Hay distritos como Surco o San Borja que tienen otros niveles de seguridad. Tenemos que preocuparnos por los lugares donde hay menos seguridad, especialmente las zonas más vulnerables de la ciudad de Lima, y esa es la gran preocupación que tenemos.

Otárola cantó victorioso el martes que no hubo ningún muerto en SJL, pero ayer asesinaron a una persona en un caso de sicariato. También hubo otro asesinato, ayer, en la puerta de un mercado de Lince, un distrito en donde hace meses no había algo así.

Efectivamente. Yo estoy enterado de todos los problemas que pasan en el país y no descartamos que pueda haber otras (muertes). Nadie quiere que haya muertos ni heridos. Nuestra preocupación principal en el sector Interior son las personas, pero tenemos que entender que estamos viviendo otro momento diferente. Hoy hay más armas de fuego en el país, hay más tráfico de munición, hay más violencia, hay más extorsiones, hay más sicariato, hay más crimen transnacional, entonces tenemos que dar una mirada diferente. Hemos pedido una nueva categoría en la Policía: los policías de Orden y Seguridad porque los ciudadanos reclaman más policías, más vehículos, más comisarías. Pero, lamentablemente, el Estado por muchos años ha abandonado el tema de la seguridad.





TENGA EN CUENTA

■ Sobre audios de ‘Mamut’ del Tren de Aragua: “(Fue) cuando estaba inicialmente en el Penal de Ancón, porque en Challapalca no hay señal para poder hablar”.

■ Sobre ‘Niño Guerrero’: “No tenemos ninguna información respecto de que está en Perú. Pero sí hemos alertado a todo el personal policial”.