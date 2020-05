La cuarentena decretada por el gobierno a causa del coronavirus mantiene a los peruanos con la atención en preocupaciones ajenas a la política y a los comicios de 2021, pese a que cada vez falta menos para su convocatoria. Y en esta situación parecen andar también los políticos que en los últimos años han mostrado sus pretensiones de alcanzar la Presidencia de la República.

La última encuesta de Ipsos muestra que de los nueve candidatos por los que votarían los peruanos si las elecciones fueran mañana, solo tres ostentan actualmente un cargo público. Se trata de los alcaldes de La Victoria, George Forsyth, y el de Lima, Jorge Muñoz; y del congresista de Podemos Daniel Urresti.

Los tres tienen una permanente exposición política y en medio de la crisis por el coronavirus alcanzan notoriedad y presencia mediática. Su responsabilidad pública es la que marca una diferencia con el resto de personas que tiene en mente el electorado.

Forsyth es quien lidera la intención de voto con 23% de respaldo. Le siguen el expremier Salvador del Solar (16%). el legislador Urresti (11%), la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori (4%); y el alcalde Muñoz (3%).

Luego aparece el excandidato Alfredo Barnechea (3%), la lideresa de izquierda Verónika Mendoza (3%) y el líder de Alianza para el Progreso, César Acuña (2%).

BRILLAN POR SU AUSENCIA

Del Solar se encuentra en el segundo lugar de las preferencias, pero salvo dos apariciones que hizo en calidad de influencer sobre las medidas a tomar contra el coronavirus no ha mostrado una presencia firme o consecuente con la preferencia que le muestra el electorado.

Fujimori aparece en el cuarto lugar. No obstante, de los nueve nombres que integran la lista es la que la tiene más complicada con la justicia. Actualmente la Fiscalía la investiga porque habría recibido dinero ilegal de la empresa Odebrecht para financiar su campaña del 2011.

Keiko Fujimori volvió a las primeras planas en los últimas días porque salió de prisión por orden judicial ante el riesgo de contagiarse de COVID-19.

En tanto, a Guzmán, Barnechea, Mendoza y Acuña no se les ha visto ni en pintura, no han ofrecido un solo mensaje de apoyo a sus posibles electores en esta circunstancia ni presentando alguna propuesta para mejorar la situación.

El analista político Erick Sablich advierte que los líderes de los partidos que tienen actual representanción en el Congreso -como Guzmán, Fujimori y Acuña- no están participando del debate público.

“Uno esperaría que quien quiera ser presidente pueda proponer lineamientos, pero no lo hacen; en una coyuntura así no hay un liderazgo claro, quizás es parte de su cálculo político, pensarán que la gente ahora no está preocupada en saber quién quiere ser presidente”, manifestó a Perú21.

José Carlos Requena, por su parte, dijo que las nulas apariciones de estos líderes políticos podrían explicarse como que ninguno de ellos es experto en temas de salud o de economía, en donde está la mayor problemática del país en estos días. Me atrevería a pensar, añadió, que un médico o un experto cercano a los temas que ahora nos afligen tendría una ventaja sobre los demás dado que el escenario actual se mantendría hasta los meses de las elecciones.

Sin embargo, Sablich y Requena coinciden en que aún es pronto para establecer qué candidatos se perfilarán para disputar el sillón presidencial.

DATOS:

- Hasta el momento la primera vuelta de las elecciones de 2021 se mantendrá en abril. En el Congreso se debate si por la pandemia se moverán las fechas.

- Pedro Pablo Kuczynski fue el último presidente elegido, pero tras su renuncia asumió el vicepresidente Martín Vizcarra como el sucesor.

