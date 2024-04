No hubo novedad en el desenlace. Tras una exposición ante el Pleno del Congreso del tercer plan de gobierno de Dina Boluarte, que incluyó un pedido de facultades legislativas por 90 días, y un debate parlamentario cargado de críticas que se prolongó más de seis horas, con receso incluido, el gabinete ministerial que preside Gustavo Adrianzén recibió el esperado voto de confianza —70 votos a favor, 36 en contra y 17 abstenciones— que le permitirá implementar políticas para reactivar la economía y ponerle fin a la alarmante inseguridad ciudadana.

Una hora y 42 minutos le tomó al premier leer las 33 páginas del discurso con el que trató de tender puentes con las bancadas políticas. Habló de unidad y de diálogo —que no solo será con los actores políticos sino también con autoridades ediles y regionales, gremios empresariales y de trabajadores y confesiones religiosas, dijo—. Pidió defender la institucionalidad democrática, sostuvo que “la inestabilidad política no ha permitido concentrar esfuerzos en los problemas nacionales” —eso sí, sin mencionar que en estos momentos un factor principal para esa inestabilidad es precisamente la jefa de Estado—, e hizo un listado de anuncios sin entrar en detalles sobre el cómo ni el cuándo.

Adrianzén habló de todo un poco procurando congraciarse con los congresistas sin caer en excesos, pero eso no lo blindó de los cuestionamientos por las denuncias contra la presidenta de la República por presunto desbalance patrimonial y la posesión de joyas y relojes marca Rolex de origen desconocido. Sobre todo luego de que en su mensaje expresara su “firme determinación de no permitir ningún acto irregular en el Poder Ejecutivo” y de que ofreciera “una gestión de manos limpias y gobierno transparente”.

Hay que predicar con el ejemplo, le recordaron tanto desde la izquierda como desde la derecha, aunque esta última, pese a sus ácidos comentarios contra el gobierno, finalmente transigió y le dio su aval. En verdad, el voto de investidura ya estaba asegurado desde que se hicieron los cambios ministeriales, según fuentes de Perú21. La salida del titular del Interior, Víctor Torres, persuadió de antemano a algunas bancadas, como Fuerza Popular, APP y Somos Perú; y el cambio de la ministra de la Mujer, Nancy Tolentino, terminó por convencer a todo el bloque de Renovación Popular. Según las mismas fuentes, los votos a favor pudieron superar los 70, pero la mención de un nuevo gabinete negociado, con presencia de ciertos partidos como Avanza País, habría empujado a que los votos de esta bancada se dividieran (cuatro a favor y cuatro abstenciones).

PRINCIPALES EJES

En su alocución, Adrianzén puso énfasis en que la base de su plan son la economía y la seguridad. En el primer punto destacó la importancia de la inversión minera como generador de empleos y riqueza, e indicó que la meta este 2024 es que esta llegue hasta los US$4,600 millones a partir del impulso de siete proyectos mineros de cobre, zinc y oro.

Anunció la adjudicación de nuevos proyectos bajo la modalidad de asociación pública y privada, obras aeroportuarias, portuarias y viales, la reactivación de 76 obras públicas paralizadas de los rubros de salud, educación y saneamiento, el impulso al turismo y pidió al Congreso aprobar el proyecto del Ejecutivo para una nueva ley de contrataciones. También hizo anuncios en material fiscal y austeridad (ver análisis en la página 8).

En cuanto a seguridad, el premier fue también bastante extenso. Señaló que se repotenciará el Plan Perú Seguro, y para ello anunció la mejora de la infraestructura de 36 comisarías a nivel nacional, así como la compra de 194 vehículos y 149 motocicletas para reforzar el servicio policial en comisarías, puestos de frontera y operaciones especiales, entre otros.

Adicionalmente, refirió que se incrementará el número de efectivos en las calles —unos 5,600 más entre julio y agosto—, y reiteró la creación de la División de Investigación de Delitos Trasnacionales con 300 efectivos de élite que recibirán capacitación del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos con quienes, además, “trabajarán estrechamente con el fin de desmantelar las mafias extranjeras que amenazan nuestra tranquilidad”.

Con ese mismo propósito, y el de eliminar la organización denominada Tren de Aragua y sus facciones que, dijo, “constituyen en este momento el enemigo número uno de nuestra sociedad”, informó que se fortalecerá el Grupo Grecco. “El Gobierno ejecutará todas las medidas administrativas para garantizar que el tránsito y permanencia de extranjeros en el país se sujete al cumplimiento de las normas”, acotó. También se ampliarán centros penitenciarios como el de Arequipa y se inaugurarán otros dos penales en Puno para varones y Lampa para mujeres, además de reabrirse el de Concepción.

La situación en la provincia de Pataz, región La Libertad, donde se han registrado en los últimos meses hechos de violencia por la minería Ilegal también fue abordada por el titular de la PCM, quien reseñó que a 36 días de la declaratoria en emergencia de esa localidad se han realizado 161 operativos policiales que han permitido desarticular cuatro bandas criminales. En cuanto a la lucha contra el narcoterrorismo, solo habló generalidades como que este año se consolidará el proceso de pacificación en el Vraem “restableciendo el Estado de derecho en comunidades campesinas y nativas”.

En materia educativa, el jefe del gabinete indicó que se capacitará a más de 110 mil maestros nombrados y contratados y se otorgarán 50 mil becas 18 hasta julio de 2026, mientras que en salud anunció la reconstrucción integral de los hospitales Arzobispo Loayza, del Niño de Breña, Dos de Mayo y Gregorio Bernales de Collique, además de garantizar el abastecimiento de medicinas genéricas en los hospitales.

LA SOMBRA DEL ROLEX

Concluida la exposición del premier, los parlamentarios de distintas tiendas, poniéndose a tono con la coyuntura política, matizaron sus comentarios sobre las políticas de gobierno con el escándalo de los relojes Rolex de Dina Boluarte, cuestionando que el primer ministro no haya abordado el tema en su discurso y enrostrándole a los ministros su papel de escuderos de la mandataria. Martha Moyano condicionó el otorgamiento de facultades al Ejecutivo a la entrega previa por parte del Gobierno del informe correspondiente a las facultades que se les concedió en septiembre del año pasado, mientras que Alejandro Cavero de Avanza País criticó la inacción ante la criminalidad. “Hemos escuchado las palabras que escuchamos siempre, pero ya se vivió la historia, hay muchas cosas que se dicen, pero no se hacen”, comentó, por su parte, Jorge Montoya de Renovación Popular.

Los bloques de izquierda no desaprovecharon la ocasión para demandar la vacancia de la mandataria y reclamar por los muertos en las manifestaciones de diciembre de 2022, exigencias que al final de la jornada se tradujeron indistintamente en votos en contra y abstenciones a los que se sumaron otros legisladores como Roberto Chiabra y Carlos Anderson, entre otros.

Sabía que

El primer ministro no presentó ante el Parlamento el proyecto de ley mediante el cual solicita la delegación de facultades para legislar por un plazo de 90 días sobre 11 temas.

Entre estos mencionó el reforzamiento del Tribunal Fiscal, el acceso en servicios financieros, el fortalecimiento de Cofide y Fonafe, la mejora de la calidad de la inversión pública y seguridad y defensa nacional en el ámbito de Inteligencia.

Análisis

“Una omisión notoria fue el tema Boluarte”

Omar Awapara // Analista político

Ha sido un discurso alineado con los tradicionales votos de investidura, con planes bastante ambiciosos, buscando enfrentar o atacar los problemas más urgentes, reconociendo cuáles son las demandas principales de la ciudadanía, como la lucha contra la inseguridad y la reactivación económica, pero con una omisión notoria, que fue el tema de la investigación actual que tiene la presidenta Boluarte.

En apariencia es difícil que se concreten muchas de las propuestas. En el contexto en el que vivimos, donde estamos básicamente dominados más por la pugna entre poderes, por la atención que concentra lo que hace el Congreso más que el Ejecutivo, lo más probable es que lo que se anuncie, lo que se promete, difícilmente se lleve a cabo.

Estamos en una suerte de limbo. La ciudadanía espera poco de este Gobierno, que no ha dado muestra de llevar a cabo los planes que se propone. El año pasado fue muy duro en términos de expectativa y confianza. Este año hay por lo menos una sensación de que podemos esperar cierta estabilidad, pero todo está limitado al corto plazo. La expectativa mínima de la ciudadanía es que este Gobierno mantenga a flote la economía, que conduzca el país a una nueva elección, y que no imprima más zozobra de la que ya tenemos. Y justamente, este nuevo escándalo (los relojes de la presidenta) es un autogol que va en contra de esa premisa.

Omar Awapara: "La gente espera poco de este gobierno"





Análisis

“En el tema de seguridad no hay datos reales”

Eduardo Pérez Rocha // Exdirector de la PNP

Si analizamos el mensaje, lo que se ha expuesto ante el Congreso en temas de seguridad ciudadana son datos que no son reales. Un ejemplo es que se hace ver que de los 136 mil policías que hay a nivel nacional, 84,625, vale decir el 63%, se dedica al patrullaje. Y esto, pues es falso. Se supone que es información entregada por el exministro Víctor Torres, porque hace menos de dos días está recién el nuevo ministro. Entonces. ¿Torres ha entregado estos datos que no son reales?

Se anuncia mano dura contra el crimen común. Y aquí, lo interesante no es anunciar lo que se va a hacer, sino cómo se va a ejecutar, y en este caso, para este tema, voy a necesitar lugares para albergar a estos delincuentes y como sabemos hoy los penales del INPE están sobrepoblados, todos, los 26 establecimientos. Y no se ha construido uno. Si no tenemos penales, ¿cómo vamos a ejecutar este plan?

Lo único positivo que escuché del mensaje es que Estados Unidos va a capacitar a 300 efectivos policiales para la lucha contra el crimen organizado de bandas organizadas internacionales.

Hemos visto un mensaje con más de lo mismo, porque cada pedido de confianza en el Congreso escuchamos una cantidad de dinero por obras por ejecutar, que es algo escandaloso.