Fujimoristas insisten en que hay persecución política contra Fuerza Popular

Luego de la detención de los asesores y principales dirigentes de Fuerza Popular, Ana Herz y Pier Figari, parlamentarios de la bancada mayoritaria reiteraron que existe una persecución política contra su partido.

En declaraciones a la prensa, Mario Mantilla consideró que detrás de las detenciones, que incluyen a la lideresa de FP, Keiko Fujimori, está el Ejecutivo.

"Me causa mucha sospecha y dudo del actual gobierno por es muy raro que la esposa del fiscal José Domingo Pérez en enero de este haya haya sido promovida. Entonces, ¿por qué se le da el cargo tan alto?", cuestionó.

Por su parte, Rosa Bartra no dio detalles de quién considera que está detrás de las detenciones, pero sí resaltó que existe esta persecución contra su agrupación.

"Sí creo que hay persecución política y lo digo con absoluta claridad. No se puede calificar a las organizaciones políticas como organizaciones criminales", expresó.

No obstante, el legislador no agrupado Gino Costa descartó esta posibilidad y afirmó que los fiscales que dirigen este caso "no responden a ningún poder político en particular".