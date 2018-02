Fuerza Popular retiró al bloque de Kenji Fujimori de las comisiones del Congreso

Acción y reacción. La bancada de Fuerza Popular no esperó ni un día, luego de que Kenji Fujimori anunciara la "renuncia colectiva irrevocable" de los congresistas de su bloque, para separar a estos legisladores de las comisiones que integraban y así consolidar el cisma en la agrupación naranja.

Fuentes del Legislativo indicaron a Perú21 que el vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, envió ayer un oficio a la Oficialía Mayor del Congreso informando la "modificación" del cuadro de las comisiones.

En el documento se señala que Kenji Fujimori saldrá de las comisiones de Ciencia, Innovación y Tecnología; Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas.

En tanto, el legislador Bienvenido Ramírez pierde doce comisiones, su colega Sonia Echevarría, nueve comisiones; José Marvin Palma, cuatro comisiones; Lizbeth Robles, cuatro comisiones; Guillermo Bocángel, doce comisiones; Clayton Galván, seis comisiones; Estelita Bustos, cinco comisiones; Marita Herrera, nueve comisiones; y Maritza García, siete comisiones.

En todos estos grupos legislativos, los parlamentarios formaban parte como titulares o accesitarios. La dimisión de estos diez congresistas dejan a Fuerza Popular con 61 miembros de los 73 que tenían al inicio del presente Congreso.

En su carta de renuncia, dirigida a Salaverry, los diez miembros de la facción de Kenji Fujimori, señalan que su decisión responde a las medidas disciplinarias adoptadas por Fuerza Popular que son "temerarias", "excesivas" y "carentes de sustento legal y moral".

"Como se sabe el hecho atribuido de no acatar un supuesto acuerdo de bancada sobre la vacancia presidencial no se ajusta a la verdad. Tal acuerdo no existió, habiendo votado nosotros por la gobernabilidad en ejercicio de nuestro derecho a la libertad de conciencia", indicaron.