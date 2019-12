El ministro de Cultura, Francesco Petrozzi , no tardó en responder los descargos de Hugo Coya , ex presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) quien fue destituido el último domingo tras la publicación de una resolución suprema en el diario oficial El Peruano.

En entrevista con ‘Cuarto Poder’, Coya manifestó que, por parte del Gobierno, había presiones para que ciertas informaciones, entrevistas y coberturas no sean difundidas por medio del canal del Estado.

“El ministro (Petrozzi) me dijo que había mucho malestar por las coberturas en el canal. Por ejemplo, el pasado lunes yo recibí la llamada del ministro reclamándome por haber permitido la transmisión de la reacción de Mark Vito Villanella el día del fallo del Tribunal Constitucional a favor de Keiko Fujimori”, señaló.

El ministro fue consultado por la conductora de ‘Edición Matinal’, Milagros Leiva, respecto a este caso y él desmintió la versión dada. “Eso no es cierto. No voy a permitir que se implique a terceras personas en una decisión mía. A mí nadie me ha ordenado nada”, enfatizó.

Coya dijo que le pidieron su renuncia el pasado 28 de noviembre. “El jueves, el ministro (Francesco Petrozzi) me dijo que, lamentablemente, me tenía que pedir la renuncia”, sostuvo el periodista.

“No voy a renunciar”

Al día siguiente, Petrozzi fue abordado por el noticiero ‘Buenos Días Perú’ y dejó en claro que, pese a la polémica que desató la destitución de Coya, él no abandonará la cartera de Cultura. “No voy a renunciar, no he hecho nada malo”, aseguró.

El también ex congresista de Fuerza Popular resaltó que la decisión de retirarlo del cargo fue de él. “La decisión de la salida de Coya fue mía de la que yo me hago responsable”, recalcó.