El Ministerio Público informó que inició una investigación preliminar por el delito de colusión simple y negociación incompatible contra el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo y los funcionarios Gunther Document Celis, gerente del departamento de distribución; Muslaim Abusada Sumar, gerente de cadena de suministros; y Roger Liy, gerente del departamento de compras e hidrocarburos de Petroperú en calidad de autores.

Los mencionados funcionarios son investigados por el caso de la adquisición de Biodiesel B 100 para la Planta de Ventas del Callao, Conchán y Mollendo para el 2022.

También están comprendidos, en calidad de cómplices, el empresario Samir Abudayeh Giha, gerente general de Heaven Petroleum Operators; Karelim López Arredondo y Gregorio Sáenz Moya, representante de la Junta Nacional de Palmicultores.

Fiscalía inició investigación preliminar contra funcionarios de Petroperú y otros, por delito de colusión simple y negociación incompatible por la compra de Biodiesel a Heaven Petroleum Operators e interviene Palacio de Gobierno y la estatal de petróleos.https://t.co/PFh3tXoAK6 pic.twitter.com/ooDO5zXlOY — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) December 20, 2021

Como parte de esta pesquisa, personal del Ministerio Público intervino este lunes las instalaciones de Petroperú y de Palacio de Gobierno. El operativo contó con el apoyo de peritos informáticos del Ministerio Público y de agentes de la División de investigación de delitos vinculados al Crimen Organizado de la Dirección contra la corrupción de la Policía Nacional.

El caso

Latina publicó el último domingo un informe periodístico donde se detalla que, el pasado 18 de octubre, el presidente Pedro Castillo recibió en su despacho al gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo; a Samir Abudayeh Giha, gerente de Heaven Petroleum Op.; y a la empresaria Karelim López.

De acuerdo con el registro de visitas de Palacio de Gobierno, Karelim López ingresó a las 09:21 a.m. y se retiró a las 10:54 p.m.; la visita de Abudayeh ocurrió entre las 09:25 a.m. y las 10:53 p.m.; y Chávez Arévalo estuvo entre 09.27 a.m. y 11:10 a.m. Días más adelante, el 11 de noviembre, Heaven Petroleum ganó una licitación en Petroperú para venderle biodiesel por US$ 70 millones.

