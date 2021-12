La Contraloría General de la República informó que un grupo de auditores realizan una acción de control en la sede de Petroperú, en el distrito de San Isidro, por el caso de la licitación pública para la adquisición de Biodiesel B100 nacional.

El día de ayer, la institución había anunciado que iniciaría una acción de control inmediata para conocer la legalidad de la licitación que ganó Samir Abudayeh Giha en Petroperú. El empresario ganó la adjudicación tiempo después de reunirse con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno.

#AHORA Equipo de auditores de #Contraloría inicia acción de control en la sede de @petroperu_sa recabando información sobre el proceso de licitación pública para adquisición de Biodiesel B100 nacional. pic.twitter.com/ojjLrF5sge — Contraloría del Perú (@ContraloriaPeru) December 20, 2021

La acción de la Contraloría se da luego que Latina difunda un informe periodístico donde se detalla que, el pasado 18 de octubre, Castillo recibió en su despacho al gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo; a Samir Abudayeh Giha, gerente de Heaven Petroleum Op.; y a la empresaria Karelim López.

De acuerdo con el registro de visitas de Palacio de Gobierno, Karelim López ingresó a las 09:21 a.m. y se retiró a las 10:54 p.m.; la visita de Abudayeh ocurrió entre las 09:25 a.m. y las 10:53 p.m.; y Chávez Arévalo estuvo entre 09.27 a.m. y 11:10 a.m.

Días más adelante, el 11 de noviembre, Heaven Petroleum ganó una licitación en Petroperú para venderle biodiesel por US$ 70 millones.

En diálogo con Latina, el ejecutivo de Petroperú afirmó que, si bien el registro sugiere que las visitas ocurrieron en simultáneo, en realidad esperó en una sala hasta ser recibido por el jefe de Estado.

