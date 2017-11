Fiscal de la Nación: "Decisión traspasa el orden Constitucional de un Estado de Derecho"

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde se pronunció esta tarde sobre la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constituciones de investigarlo por la denuncia que le entablaron los congresistas Yeni Vilcatoma y Daniel Salaverry.

Enfático, el magistrado advirtió que la decisión traspasa el orden constitucional y democrático de un Estado de Derecho.

"En breve definiré mi decisión respecto a la disposición que han expresado reconocidos juristas para asumir mi defensa legal ante las dos acusaciones constitucionales interpuestas por los congresistas Daniel Salaverry y Yeni Vilcatoma. Estoy seguro que se podrá demostrar que no hay ninguna fundamentación jurídica en las mismas", dijo Sánchez.

El magistrado agregó que "se evidencia intenciones de otra índole detrás de esto al admitir dos acusaciones en una sola sesión y la falta de evidencia de una infracción constitucional, requisito indispensable para que proceda legalmente. Además, no contribuye a la transparencia y pulcritud del trámite de una denuncia constitucional, que desde ayer circulara la decisión de la subcomisión declarando procedente la misma antes de realizarse la audiencia.

Sánchez indicó que considera "que es una decisión sin fundamentos, una decisión que traspasa el orden Constitucional y democrático de un Estado de Derecho. Me apena mucho como ciudadano que se pretenda destituir e inhabilitar (porque ese es el pedido) a una autoridad fiscal por defender la institucionalidad, por defender la autonomía del Ministerio Público. No dejaré la lucha contra la corrupción, caiga quien caiga. Como ciudadano me indigna esta prepotencia, pero tomaré las acciones legales que corresponden".