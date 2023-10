La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, señaló hoy a Perú21 que la investigación que realiza la Comisión de Justicia sobre el caso JNJ determinará si es que la magistrada Inés Tello tuvo responsabilidad en la filtración del proceso disciplinario, que sigue actualmente esa institución en su contra, en un conocido portal periodístico.

“Es materia de investigación. No podemos determinar a priori responsabilidades. Esperemos los resultados”, señaló Benavides a este medio —al acabar la sesión de la Comisión de Justicia a la que asistió a declarar por ese caso— al ser consultada sobre la presunta responsabilidad que habría tenido Tello, una de las siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en la filtración de la información sensible de su caso a un medio digital.

En la sesión de hoy, Benavides señaló a los integrantes de la Comisión de Justicia que desconocía el nombre del magistrado o magistrada de la JNJ que podía haber filtrado la información al referido portal periodístico.

Benavides rindió hoy su manifestación en la Comisión de Justicia que investiga el caso JNJ, que trata sobre la presunta actuación irregular de los siete magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en cinco casos identificados, y que podría acabar con la remoción en sus cargos de cualquiera de los siete magistrados.

La fiscal de la Nación precisó además que actualmente tiene, en la JNJ, 36 denuncias, 20 de ellas en trámite y dos investigaciones preliminares.

Al ser consultada sobre la acción o demanda de amparo que interpuso contra la JNJ, para paralizar sus investigaciones, señaló que lo hizo “para que se respete el debido proceso” porque, según ella, para que se inicie un nuevo proceso en su contra, por un mismo tema, debe terminarse primero con el que está en curso.

Como se recuerda, los cinco casos que investiga la Comisión de Justicia son: la filtración de información a un medio de comunicación de información sensible contra Patricia Benavides en el caso que se le sigue en la JNJ (por el que fue a declarar hoy); sacar un comunicado en favor de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos (rindió hoy su testimonio de forma virtual) por haber sido inhabilitada cinco años de la función pública por el Congreso por no investigar al expresidente golpista Pedro Castillo; la supuesta presión al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, para que se pronuncie sobre el mismo tema; la permanencia de Inés Tello en la JNJ pese a haber superado el límite de edad de 75 años; y no presentar su informe anual ante el Congreso, tal como lo exige la Constitución.

La presidenta de la Comisión de Justicia, Janet Milagros Rivas, dijo a Perú21 que el informe final del caso JNJ estará listo el 15 de octubre para que un día después sea aprobado y enviado el miércoles 17 a la Mesa Directiva para que sea colocado en la agenda del Pleno.

La congresista y exfiscal de la Nación, Gladys Echaíz, integrante de la Comisión de Justicia, señaló a este medio que su grupo de trabajo sí puede recomendar la remoción en el cargo de cualquiera de los siete magistrados.

