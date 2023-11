¿Esta decisión zanja de una vez quién fue el responsable de la muerte de Pedro Huilca?

Está absolutamente demostrado que Sendero Luminoso mató al dirigente sindical de construcción civil Pedro Huilca, esto se supo desde siempre. Yo he publicado un extenso atestado de la Dircote de 120 hojas, donde señalan que a Pedro Huilca lo mató Sendero Luminoso. Es más, una de las involucradas fue Rocío Leandro, esta senderista sentenciada y que luego cuando salió de prisión regresó a Ayacucho y se convirtió en una de las principales azuzadoras a fines del año pasado en las marchas. A Pedro Huilca lo mató Sendero Luminoso no hay ninguna duda. El periodista de investigación Ricardo Uceda descubrió que Sendero Luminoso lo mató y no solo a él sino a muchos dirigentes sindicales de una izquierda no terrorista.

¿Por qué tergiversar la historia, por qué decir que fue el Grupo Colina el autor cuando los hechos no lo demuestran?

Eso tiene varias explicaciones. Las ONG o grupos han tramado estas historias falsas porque viven de eso, reciben financiación para denunciar al Estado y a las Fuerzas Armadas. Si ellos denuncian a Sendero Luminoso no van a recibir ni un centavo. Esa es una razón por las cuales siempre persiguen a los agentes estatales y no a los terroristas. En segundo lugar, hay razones ideológicas, muchos de ellos son proclives a rebajar la culpabilidad de Sendero Luminoso y decir que fueron compañeros equivocados y negar los crímenes más horrendos. La familia de Indira Huilca cambió su versión inicial de la responsabilidad de Sendero Luminoso a echarle la culpa al Grupo Colina, para cobrar más de 250 mil dólares.

¿Qué debe pasar con esta indemnización que ya les fue entregada?

Al demostrarse que no fue el Estado peruano el responsable de la muerte de Pedro Huilca, (la familia) debería devolver el dinero. Claro, ellos no lo van a querer hacer por voluntad propia, esperemos que haya mecanismos legales que permitan que esto ocurra. Eso sería lo lógico porque ya está demostrado que de manera injusta se culpó al Estado peruano. Además, Sendero Luminoso reconoció que había sido responsable del asesinato de Huilca y se enorgullecieron de ello.

