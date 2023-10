¿Cómo entender esta ley que sanciona con penas de entre 12 y 30 años por el robo de celulares?

Las penas en el Perú son durísimas. En el caso del robo de celulares, han aumentado eso hasta 20 y 30 años, lo cual es un completo absurdo. Porque el problema fundamental es que el aumento de las penas no disuade a la delincuencia. Lo que sí disuade a la delincuencia es capturar, procesar y sentenciar a los delincuentes. Es decir, si las penas son altísimas como son ahora y se captura, se procesa y se sentencia al 1% de los delincuentes y el 99% queda impune, pues los delitos van a seguir creciendo. Pero si es al revés, si se agarra al 80% o 90% de los delincuentes y se les sentencia, no importa que las penas no sean tan altas, porque igual la delincuencia va a disminuir. Esto es en el Perú y el mundo. Está probado y demostrado. Pero existe el populismo penal, que es el aumento de penas. Y eso lo hacen el gobierno y el Congreso. No me refiero solo a este, sino a todos los Congresos que han ido aumentando las penas. Lo hacen porque es popular. El 65% o 70% más o menos de los encuestados cree que aumentando la pena vas a disuadir a los delincuentes. Y es un error, una barbaridad. Para empezar, no hay dónde poner tantos presos durante tanto tiempo. El gobierno no construye cárceles. Un homicida puede tener una pena menor que un ladrón de celulares. Es una cosa absurda.

Puede provocar más homicidios, porque el ladrón preferirá no dejar testigos.

Claro, si la pena es igual. Y, además, también puede provocar que un juez, no por corrupción sino por simple sensatez, vea que si van a condenar a un tipo 30 años por robar un celular, diga ‘mejor no lo condeno’. Es absolutamente contraproducente, lo cual muestra que este gobierno no tiene idea de qué hacer con la seguridad ciudadana y que el ministro del Interior tampoco. Porque él es quien, se supone, debería ser el principal asesor de la presidenta en estos temas.

El ministro del Interior no estaba a favor del estado de emergencia pero fue presionado.

No lo sé, pero si se deja presionar y avasallar, no sirve.

El primer ministro se apresuró en destacar que durante el estado de emergencia no había muertos en San Juan de Lurigancho. A las horas apareció uno. Y acaban de matar al teniente gobernador. (Nota de redacción: la entrevista se hizo antes de conocerse que en el mismo distrito asesinaron a tres más, entre ellos, dos serenos)

Era evidente. Yo siempre dije que esto no era más que una cortina de humo para hacerle creer a la gente que están organizando algún tipo de acción. Recuerda que esto empezó cuando empezaron a poner granadas y se armó un escándalo muy grande. Entonces dijeron ‘¿cuál es la solución? Estado de emergencia’. El estado de emergencia es la suspensión de determinadas garantías constitucionales. Y puede ser útil, pero solo si tienes un plan. Si tienes ubicados a los delincuentes, puedes detener a una persona en la calle o penetrar una vivienda o un local sin mandato judicial, que es una cosa engorrosa que demora. Para eso sirve el estado de emergencia. Y es ridículo hacerlo en unos distritos, porque simplemente los delincuentes se pasan al lado. Y ya se está demostrando eso con asesinatos en San Martín de Porres y en San Juan de Lurigancho, que están en estado de emergencia. No sirve, no funciona. Lo mismo respecto a las Fuerzas Armadas. Eventualmente, pueden ser necesarias, por ejemplo, si has ubicado a una banda de delincuentes con un gran poder de fuego. En ese caso puedes usar una unidad especializada de las Fuerzas Armadas. Pero sacar a militares para que den vueltas por la calle o tenerlos parados no sirve para nada. Son medidas efectistas para disimular que no tienen un plan ni idea de qué hacer.

No se construyen cárceles, no se bloquean celulares, no se usan más grilletes electrónicos.

Lo de las cárceles es importantísimo, porque ya estamos viendo cómo los delincuentes dirigen diversos delitos desde las cárceles. Este sujeto venezolano ‘Mamut’, del Tren de Aragua, dirigía asesinatos y extorsiones desde la cárcel de mayor seguridad que hay en el país. Las cárceles, además, se convierten en escuelas de delincuentes porque no hay diferenciación entre reos primarios y los otros. Y si la cárcel está hacinada, además, no hay manera de controlarla. El control lo tienen los mismos presos. Este gobierno ha dicho que va a construir dos de acá a 2026, lo que es una necedad. Por eso yo respaldaba la política de Bukele, que es liderazgo y hacer algunas cosas básicas. Bukele construyó en diez meses una cárcel para 40 mil. Acá se demoran diez años para hacer una cárcel para mil. No acaban nunca. Por corrupción y por ineptitud.

¿Qué otra política de Bukele copiar? ¿El control territorial?

Puede ser, pero principalmente es liderazgo. Y resolver los problemas. ¿No hay cárceles? Construimos una en diez meses. No es un conjunto de medidas específicas, sino tener liderazgo y resolver los problemas. Y hay veces en que tienes que romper las reglas. Si los fiscales no funcionan, tiene que haber una manera en que eso cambie.

En Perú21 un entrevistado sugirió descentralizar fiscales para que no sean amenazados.

Primero, lo que pasa es que el nuevo Código Procesal Penal, en este punto, es un desastre. Ha empeorado la inseguridad ciudadana. En todas partes del mundo, y antes acá era así, la Policía investiga y los fiscales procesan. Pero acá todo se les pasó a los fiscales. Y los fiscales no saben investigar, no tienen el número suficiente de gente, son lentos, son indolentes, se demoran un montón… Yo converso con policías y todos se quejan de lo mismo: el fiscal se demora un mes en abrir la carpeta fiscal, el delincuente ya se fue y el tema ya pasó. No funciona. Antes la Policía hacía el atestado policial. Dicen que hay corrupción en la Policía. ¿Y acaso no hay corrupción en la Fiscalía y en el Poder Judicial? Ese no es el punto. El punto es que hay que luchar contra esa corrupción en la Policía, cosa que no está haciendo este gobierno. Y ya vimos cómo Castillo compró los ascensos y esas barbaridades. Pero esa corrupción no es obstáculo para cambiar la ley. Debemos devolver la investigación a manos de la Policía y el procesamiento a manos de los fiscales. Eso voy a tratar de mover en el Congreso. Hay varios proyectos dormidos.

Se pide también que se refuerce la Policía de investigación o que se cree un GEIN contra el crimen.

Sí, pero ese es un tema interno del Ministerio del Interior. Yo también vengo proponiendo desde hace tiempo que se refuerce la investigación. La investigación criminal es muy importante para combatir, por ejemplo, la extorsión.

Un reportaje que se publicará hoy en este diario da cuenta que el Tren de Aragua se bancarizó.

Claro, ellos blanquean el dinero. En su libro sobre el Tren de Aragua, Ronna Rísquez cuenta que uno de los tres cabecillas del Tren de Aragua que estaba en Chile tenía una pequeña empresa como fachada para blanquear. Usan todos los métodos posibles cuando tienen la oportunidad. Y acá en el Perú tienen todas las oportunidades. Por eso nos estamos llenando del Tren de Aragua, del Comando Vermelho... ¿Por qué vienen acá los criminales extranjeros? Porque es fácil, pues. No hay autoridades que hagan lo que tienen que hacer. Así como se van las inversiones, llegan los delincuentes extranjeros. Porque pueden hacer lo que quieran.

¿Cómo expulsar a los ilegales?

¿Cómo? Hace tiempo Otárola dijo que los extranjeros ilegales eran 400 mil. ¿Y a dónde van a ir? ¿Creen que Venezuela los va a recibir? En Chile eran poquísimos. Ese es un cuento. Son palabrerías huecas. No van a poder cumplirlo.

Dijo que Abimael ordenó adoctrinar niños, como hace Voluntad Tranformadora, fachada de Sendero Luminoso.

Claro, el año 93, cuando Abimael Guzmán fue derrotado, dijo ‘se acabó la guerra popular’ y pasaron a otros métodos de lucha, entre otros el Movadef, los del sindicato Fenatep que fue reconocido por Castillo y la adoctrinación de niños y jóvenes. Aquí la Dircote ha hecho un excelente trabajo. Pero es simplemente agarrar a algunos de los que están haciendo esto. Se requiere una política más amplia del gobierno. Por ejemplo, del Ministerio de Educación, evidentemente, para que la gente sepa qué pasó y no se dejen engatusar por los terroristas. Hay una propuesta de José Luis Gil y del general José Baella para que el Estado contrate a policías y militares en retiro para llevarlos a las escuelas y comunidades y den charlas.

No es casual que el magisterio sea tomado hace décadas por grupos filoterroristas.

Claro, ahí Abimael Guzmán la vio. Los maestros están en todas partes. Y siempre que hay una asonada, huelga o bloqueo de carreteras, siempre hay un grupo de maestros que están ahí. ¿Y qué hace el Estado frente a eso? Nada. Se tapa los ojos y sigue adelante. Alguna institución debería encargarse de estos niños (adoctrinados por senderistas). Finalmente, ellos son unas víctimas. Si dejan que esto continúe, ya se convierte en lo que hay en el Vraem, y van a empezar a disparar y matar, y ahí cambia la cosa. Pero no han llegado a este extremo.

Si Voluntad Tranformadora es una ONG, ¿implica financiamiento internacional?

Habría que ver de dónde están sacando ese dinero. Ya hemos visto que en el mundo desarrollado hay tontos e ingenuos que están felices con los terroristas, por no usar palabras más fuertes. Salen a apoyar a Hamás. No me sorprendería que alguno de estos tontos estuviera financiando a estos delincuentes. El primer discurso que yo he escuchado en el Congreso, como congresista, fue el de una señora que hablaba apoyando a los terroristas palestinos. Pidió la palabra y empezó a hablar tonterías. Por supuesto, los proterroristas de acá apoyan al terrorismo internacional de Hamás, estos criminales, asesinos, estos monstruos que han hecho esas cosas espantosas. Tienen gente que los apoya acá y también en Harvard y en Columbia.

¿Hay frivolidad en los viajes?

Es increíble. El presidente alemán es un buen señor, pero una figura decorativa. Tomarse una foto con el Papa. Lo único que quería era viajar, conocer el mundo y hacer compras. Esta señora no se está dando cuenta de que eso contribuye a su descrédito. Si tuviera 80% de popularidad, bueno, se le podría tolerar. Pero si está en el suelo... Está en una situación muy precaria. Algunos creen que esta situación es estable, pero puede estallar en cualquier momento. En estos últimos días han intentado hacer disturbios y han fracasado. Pero en algún momento va a funcionarles, porque mira cómo está la cosa. En las últimas décadas yo no recuerdo una situación tan crítica como la que tenemos ahora. La inversión privada va decayendo. La economía va por debajo de cero, decreciendo. La confianza empresarial está por los suelos. Es gravísimo. Estamos viviendo de lo bueno que se hizo antes, pero eso ya tiene sus límites. Y no se ven salida ni señales que indiquen que estamos yendo por buen rumbo. Igual que en el tema de seguridad. Nadie debería confiarse de que esto va a durar demasiado. Yo creo que en algún momento esto va a resquebrajarse.

¿Habló con Keiko Fujimori?

No, yo no converso con ella desde hace mucho tiempo. Salvo en el funeral de Nano Guerra, porque nos encontramos ahí. Pero sí he hablado con gente de la bancada, aunque todavía no he tenido una reunión con todos.

Nano viró de izquierda a derecha. Como usted, que vino de Vanguardia Revolucionaria. Nano era del PSR, como Alberto Otárola y el exministro Alfonso Adrianzén. ¿Este gobierno es de izquierda o de izquierda conversa?

Obviamente, Dina y Otárola vienen de la izquierda. Pero tienen un tema de identidad por el hecho de haber reemplazado a Castillo y de haber tenido que enfrentarse, no porque ellos quisieran, sino empujados por las circunstancias.

¿Son conversos que no convencen? Nano y usted cambiaron en años. Ellos, en días.

Nano cambió porque empezó a pensar, evaluar. Yo, por mi experiencia, empecé a reflexionar. Pero ellos cambiaron por las circunstancias, por cuestiones prácticas. Obviamente no confían en ellos. Tienen un tema de identidad y desconfianza. Tienen las antiguas ideas pero no han asumido una política distinta. No saben lo que quieren ni a dónde van. Están en nada.

En sus columnas ha adelantado su opinión sobre la JNJ…

He publicado mi punto de vista antes de esta circunstancia. Y no tengo ninguna duda. El artículo 156 dice que uno llega a los 75 y se va. Además, eso no está sujeto a una interpretación abstrusa, sino que funciona todos los días en todas partes. Esta señora se quedó ilegalmente, violando claramente la Constitución. Pero peor todavía: todo el resto la ha respaldado. Y hay otras cosas que se han presentado en la moción de la congresista Patricia Chirinos y que han sido aprobadas por la Comisión de Justicia, que, en mi opinión, son también motivos, como esta defensa totalmente fuera de lugar que hicieron de la fiscal de la Nación. Pero violar la Constitución es una falta grave. Otra cosa es que haya votos necesarios. No tengo idea de eso. Ahora, si violar la Constitución es una falta grave, también está el tema político. Esta JNJ está siendo defendida por la mafia caviar, la coalición vizcarrista que la inventó e impuso al caballazo. Es parte de la consolidación de su dominio del sistema judicial. Es la politización del sistema judicial a la que ellos nos han llevado. Todo el mundo sabe que es mentira eso del golpe. Porque si se saca a uno o a más, los reemplazan sus suplentes, que también fueron elegidos por la misma coalición vizcarrista. No es que el Congreso va a poner a quienes quiera.

¿Están desmontando el Estado vizcarrista? Devolverle las funciones al Congreso para elegir al TC, al defensor del Pueblo y demás facultades genera la sensación de que avasalla.

Así es. Se está volviendo a la normalidad. Por ejemplo, se eligió al defensor del Pueblo. Puede que a algunos no les guste y está bien. Pero lo normal era la transitoriedad. Estaba una señora que era la accesitaria. El buen Walter Albán tampoco fue nombrado y estuvo no sé cuántos años. Entonces, cuando la persona transitoria es de su gusto, qué bien, que no se cumpla la ley, que no se elija. Pero, cuando no les gusta, hay que tumbarlo. No es así.

Dicen que solo hay consenso para reemplazar a dos miembros: Tello y Vásquez.

Bueno, el caso de ella es clarísimo. Ahora, todos han sido solidarios y son responsables de esa violación de la Constitución. Ya eso depende de los votos que haya en el Congreso. Ya se verá en su momento, yo no sé, acabo de llegar. Me han incorporado a las comisiones de Defensa, Inteligencia y Fiscalización. Son los temas que me interesan.

Empezó el juicio oral a Toledo.

Lo dije desde en 2013. Propiedades por US$5 millones eran evidentemente producto de la corrupción. Ninguna de las historias que contó eran verosímiles. Desgraciadamente, cayó en lo que había criticado. Me da pena, tanto por el país que defraudó como por él mismo. Es evidente que tiene responsabilidad. Pero con estos fiscales tan competentes, no sé qué pueda pasar ahí.

Toledo sería el caso más sólido.

Parecería, porque hay muchas evidencias. Pero estos fiscales son tan incompetentes que de repente meten la pata. Esperemos que esta vez haya resultados. Que no sea como a PPK, que lo tienen ahí con 36 meses más y 36 meses más, y no acaban nunca.

¿Eliane Karp escapará de la guerra de Israel con Palestina viajando al Perú?

Eliane Karp no va a venir. Ella sabe que acá va presa. Ni loca. Ella se va a quedar donde tenga mayor seguridad jurídica. Porque ella está comprometida, sin duda. Ella está metida. Eso de ponerlo a nombre de la mamá. Ella odiaba a Zaraí. De Israel nadie la puede extraditar. Ojo que Bruselas también está lleno de yihadistas.