Quieren seguir el mismo plan desestabilizador de 2017. El 17 de enero último, en un congreso nacional realizado en una playa de estacionamiento del Centro de Lima, los dirigentes de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú, Fenatep o Fenateperú, el organismo de fachada del Movadef (brazo político de Sendero Luminoso, según Dircote), decidieron convocar a una huelga nacional, que empezaría en junio próximo.

Las protestas serán conducidas, esta vez, por el actual secretario general de dicho sindicato, el docente puneño José Moisés Chipana Chipana, al que consideran que será el nuevo Pedro Castillo de dicha movilización (ver recuadro).

En el congreso nacional de la Fenatep, hecho revelado hace dos semanas por este medio, dimos a conocer que el profesor de primaria Jimmy Calla gritó “salir armados” en defensa de Castillo, actualmente encarcelado en la Diroes por dar un fallido golpe de Estado, y su pedido recibió la ovación, a través de aplausos y risas, de los dirigentes presentes.

Con la firma de un acuerdo de 15 puntos, se cerró el cónclave magisterial. En los puntos 12 y 13 de dicho documento —al que ha tenido acceso Perú21— se dan los lineamientos de lo que se viene.

El punto 12 indica, por ejemplo, que se acuerda “por mayoría ampliar por un año el cargo del Comité Nacional de la Fenateperú”. Ello porque el secretario general, Moisés Chipana; el subsecretario general, Segundo Vásquez; y el secretario de organización, Mauro Concha, estaban con los cargos vencidos.

ACUERDO. El punto 13 —de los 15— aprueba ir a una huelga nacional, que empezaría en junio.

Al ratificárseles en sus cargos por un año más, será este comité sindical el encargado de organizar y llevar adelante la próxima huelga nacional de maestros, tal como lo indica textualmente el punto 13: “El Congreso llama a todas las bases regionales a impulsar el inicio de la huelga nacional para este 2024. Para esto, se irán estableciendo y programando diversas tareas como paros, movilizaciones, etc., que vayan preparando la lucha, además, y es lo principal, de ir reorganizando y fortaleciendo cada una de las bases a nivel nacional”. Es decir, buscan seguir el mismo sendero del profesor Pedro Castillo, que generó la pérdida de clases por varios meses. La lucha en ese entonces, como ahora, era evitar los filtros de la carrera magisterial en la educación.

El secretario de la base de Lima de la Fenatep, que lleva el nombre de Siter-Lima, Daniel Cerrón, señaló a Perú21 que la fecha de la próxima huelga nacional se definirá en una asamblea virtual que se realizará a fines de marzo o abril, pero adelantó que dicha medida radical podría llevarse adelante en junio próximo, tal como ocurrió en la huelga nacional de 2017, que se llevó adelante entre junio y septiembre de ese año.

Entre sus reclamos figura el aumento del sueldo a S/5,150, equivalente a 1 UIT (punto 7); el rechazo a los voucheres educativos (punto 5), la municipalización de la educación (punto 4) y la evaluación del desempeño docente (punto 6); y seguir con la lucha para la convocatoria de una Asamblea Constituyente, para el cambio de la actual Constitución (punto 3), en el que tácitamente está el ya conocido pedido de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso, tal como ha sido parte de la agenda de las protestas que han apoyado a través del Comando Nacional Unitario Nacional de Lucha (CNUL), desde la caída de Castillo, organización cuyo cabecilla es el dirigente del Movadef de Puno —según la Dircote— y docente de la Fenatep, Lucio Ccallo Ccallata.

TEMEN OLA DE DESPIDOS

Debido a que el Ministerio de Educación ha presentado recientemente un proyecto de ley que modifica la Ley de Reforma Magisterial N° 29944, que propone la prohibición del adoctrinamiento y la ideologización en las aulas, y que los docentes puedan pertenecer a un movimiento o partido político, la Fenatep realizó, el pasado sábado, una conferencia virtual en la que participaron sus principales dirigentes, entre ellos su actual secretario general, Moisés Chipana.

La conferencia, que contó con la participación del exministro de Educación del régimen castillista, Carlos Gallardo, acabó con la publicación de un comunicado que indica que dicho proyecto “atenta contra la libertad de opinión y pensamiento de los docentes; es más, se quiere barrer la competencia y capacidad crítica que tanto pregonan; para tal propósito, ya iniciaron con la amenaza y coacción de ‘cese temporal’”.

PATALETA. Como era de esperarse, la Fenatep rechazó el proyecto de ley del Minedu que busca prohibir la ideologización en los colegios.

APOYO A DOCENTES DEL MOVADEF

Daniel Cerrón dijo a este medio que su sindicato “no está de acuerdo” con que el Minedu quiera separar o expulsar a los casi 5 mil docentes que, en 2011, firmaron el planillón del Movadef para que se convierta en partido político, porque ese hecho “sería una arbitrariedad”. En la conferencia del sábado, Gallardo criticó el proyecto de ley del Minedu, pero se olvidó de mencionar a los maestros firmantes del Movadef, que reivindicaron el ‘Pensamiento Gonzalo’ del genocida Abimael Guzmán. “En nuestra institución no hay autores de coche-bombas, no hay quienes hagan apagones, no hay quienes ocasionan derrumbamientos de torres, colegas o gente que propicie conflictos armados; y, como toda acusación necesita evidencias, y es imposible que haya evidencias de que en la Fenatep haya terroristas, plantean cosas absurdas: las ideas no se sancionan”, dijo. Al parecer, olvidó también la trayectoria de su excolega de gabinete Iber Maraví.

Exministro Carlos Gallardo se olvida de mencionar a los docentes que firmaron el planillón del Movadef

Video: Fenatep/Perú21





SABÍA QUE

-El Ministerio de Educación no respondió a Perú21 las medidas que adoptará sobre la anunciada huelga de la Fenatep.

-Tampoco contestó sobre lo que hará con los casi 5 mil profesores que firmaron el planillón del Movadef que siguen dictando clases.

-“La Fenatep no es un interlocutor sindical, sino expresión de un proyecto político vinculado a Sendero Luminoso”, dijo a Perú21 el exministro del Interior, Carlos Basombrío.

-4,891 docentes que firmaron, en el 2011, el planillón del Movadef, para que sea un partido político, siguen dictando clases en colegios del país, reveló Perú21.

-“El Estado debería declarar ilegal la huelga, no negociar con el sindicato nada, ni siquiera sentarse en la mesa”, señaló a este medio el abogado laboralista Jorge Toyama.





Toyama advierte sanciones y despidos

Abogado laboralista dice que sindicato es ilegal.

Debido a que en junio del año pasado el Ministerio de Trabajo canceló la inscripción como sindicato de maestros a la Fenatep o Fenateperú, el abogado laboralista Jorge Toyama señaló a Perú21 que la anunciada huelga de maestros “debería ser declarada improcedente o ilegal” por el Ejecutivo, y advirtió a los maestros que podría haber hasta “despidos”.

“Si la huelga es declarada improcedente o ilegal, que es lo más probable porque no se suelen cumplir los requisitos de ley, los trabajadores pueden ser sancionados. No se les paga el sueldo… Y, además, sancionar a los huelguistas, inclusive hasta con despidos, porque el sindicato es ilegal”, explicó Toyama.

El 31 de julio de 2021, se recuerda, gracias a que Iber Maraví, con vínculos con Sendero Luminoso, era el ministro de Trabajo, el sindicato fundado por el golpista Pedro Castillo recibió su inscripción. Y, dos años después, la perdió.





Moisés Chipana, ¿el nuevo Pedro Castillo de la Fenatep?

El exministro del Interior, Carlos Basombrío, recuerda que este sindicato ilegal “ha sido y es un organismo de fachada del Movadef”.

El secretario general de la base de Lima de la Fenatep, Daniel Cerrón, señaló a Perú21 que la prueba de fuego que tendrá el docente puneño Moisés Chipana, en su carrera dirigencial, será la huelga magisterial de este año, porque él tendrá que liderarla y poner “la cara y el pecho”, como lo hizo el golpista Pedro Castillo en 2017.

CON CASTILLO. En esta foto, el expresidente aparece junto a Chipana (derecha) y Tito (izquierda). (Foto: Fenatep)

Moisés Chipana convoca a la huelga nacional indefinida de la Fenatep

Video: Fenatep/Perú21





Chipana ocupa el cargo de secretario general de la Fenatep desde que, en 2021, Pedro Castillo presentó su licencia sindical para postular a la presidencia.

En el año 2002, obtuvo el grado de bachiller en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional del Altiplano de Puno.

INFORME DEL MININTER

El nombre de Chipana aparece en una investigación al Movadef que fue elaborada, en 2017, y presentada en el Congreso por el entonces ministro del Interior, Carlos Basombrío.

Cuando Chipana fue elegido secretario general, no ocupaba ningún cargo en el Comité Nacional de la Fenatep, y no era muy conocido por los otros dirigentes.

Sobre el salto que ha dado Chipana hasta ser el sucesor de Castillo, el extitular de la cartera del Interior, Carlos Basombrío, dijo a Perú21 que “eso es consistente con lo que es Fenatep y lo que busca; que no es, insisto, una agenda sindical, sino la continuidad de un proyecto extremista ilegal”.

“Las legítimas demandas de los maestros deben ser canalizadas por verdaderos sindicatos”, añadió, en referencia a que el citado gremio actualmente ha perdido su inscripción en el Ministerio de Trabajo.

CHIPANA TEME ENCARCELAMIENTOS

Para conocerlo un poco más, veamos su reciente presentación en la conferencia virtual del sábado último, a la que tuvo acceso Perú21, en la que Chipana criticó el proyecto de ley N°6511, enviado al Congreso por el Ministerio de Educación (Minedu), que modifica la Ley de Reforma Magisterial para frenar la ideologización y el adoctrinamiento político en las escuelas, prohibiendo que los docentes pertenezcan a un partido político.

Con lenguaje de odio, manifestó su desprecio a este gobierno y dio las instrucciones a sus dirigentes para la nueva huelga nacional.

“Creemos importante que el magisterio nacional debe fundamentalmente organizarse, fortalecerse, en todas las regiones del país, a efectos de encaminar y rechazar todas estas políticas educativas neoliberales que viene implementando este régimen criminal de Dina Boluarte… Quiero, además, señalar que en el congreso nacional presencial de Lima se ha determinado preparar e impulsar el inicio de la huelga nacional indefinida con paros y movilizaciones”.

Y, después, ensayó una tesis de victimización alegando que hay un plan para encarcelar a la plana dirigencial de la Fenatep: “Se pretende implementar las evaluaciones punitivas con el propósito del despido masivo de los trabajadores, y perseguir y encarcelar a los dirigentes de las bases regionales de la Fenateperú”.

VIDEO RECOMENDADO