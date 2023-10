El expresidente boliviano Evo Morales dijo hoy que le alegra que se haya presentado una segunda denuncia en su contra, en la Fiscalía de Perú. Como se sabe, a través de estas acciones, el objetivo de Morales es conseguir una salida al mar con soberanía para su país, cercenando nuestro territorio.

“Estamos informados cómo están presentando al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo Electoral, no solamente para proscribir al MAS-IPSP (Movimiento Al Socialismo, partido político presidido por Morales), no solamente para inhabilitar a Evo como candidato a presidente, sino están preparando demandas, usando Perú para demandarme. Ayer o anteayer, otra demanda en Perú, no me asusta, me alegra. Si me demandan es por algo...”, señaló hoy Evo Morales en un evento público realizado en La Paz, hecho citado por el diario El Deber de Bolivia.

#Política| El líder del #MAS, #EvoMorales: "Están preparando demandas, usando #Perú para demandarme. Tengo otra demanda en Perú, no me asusta, me alegra, si nos demandan es por algo. Pero esa demanda no es a Evo es a nuestro movimiento político".

Portal Brújula Digital de Bolivia transmitió la respuesta de Evo Morales a la denuncia presentada por el exmiembro del GEIN, José Luis Gil. Ver video.

Como se recuerda, Perú21 reveló el último lunes que el autor de esta segunda denuncia contra Morales es el exintegrante del GEIN de la Dircote, José Luis Gil , quien explicó a este medio que esta demanda tiene como punto de partida la reunión entre el exmandatario boliviano y el exgobernador regional de Puno, Germán Alejo, hecho ocurrido el 17 de noviembre de 2022, en la que se incorpora la región puneña al proyecto separatista boliviano denominado ‘Runasur’.

Gil solicitó además que se incluya a la investigación nuevos elementos probatorios en los que también se buscó una salida al mar para Bolivia, como el incidente revelado por este medio, en mayo de 2018, organizado por el Movadef, brazo político de Sendero Luminoso, en el que el expresidente golpista Pedro Castillo dio su apoyo a ese país para su salida al mar.

Esta es la denuncia de José Luis Gil contra Evo Morales.

Esta es la segunda demanda que pesa sobre los hombros de Morales por el mismo hecho, pero con nuevos elementos probatorios. La primera fue presentada por el congresista Jorge Montoya y se lleva adelante en la Fiscalía de Puno.

La denuncia de Gil —que es por los delitos de organización criminal y extorsión agravada por querer crear ‘Nación Aimara’ con salida al mar— revela que se trata de una organización al mando de Morales que posee una estructura muy bien montada, en la que tiene negocios ilícitos, planificación, redes de protección, movilidad internacional, fuentes de apoyo, fin lucrativo y alianza estratégica o táctica.

ALERTA CON EL MOVADEF

Con respecto a la movilidad internacional desplegada presuntamente por Morales, un elemento probatorio que presenta la denuncia —y que en su momento fue revelado por este medio— es la intervención policial a un ciudadano boliviano ocurrida el 29 de enero de este año en Ica.

Según las pesquisas, el sujeto identificado como Luis Fernando Aróstegui Ramos conducía un vehículo con placa de su país —quien sería parte del apoyo internacional de Morales— y llevaba víveres para los manifestantes del sector Los Álamos, de la zona denominada como ‘Barrio Chino’, que en ese momento protestaban contra el gobierno de Dina Boluarte y en favor de Castillo.

Otros elementos probatorios que incorpora la denuncia y que demostrarían la injerencia del exmandatario boliviano en la desestabilización en nuestro país son el apoyo otorgado a las movilizaciones desde Bolivia por el cabecilla del Movadef en ese país, Alex Chamán, refugiado en La Paz desde 1993 y con vinculaciones comprobadas con el partido Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales, y el envío del gobierno boliviano de Lidia Patty, exdiputada masista, como cónsul de su país en Puno, sin contar con la autorización de la Cancillería peruana.

Esta nueva denuncia contra Evo Morales recién comienza.

