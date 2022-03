Los principios de La Rosa - I

Renuncia exprés

Liliana La Rosa, la extitular del Midis en la gestión de Martín Vizcarra, renunció a su cargo de coordinadora del Programa de Inversión Creación de Redes Integradas de Salud del Ministerio de Salud, dizque por estar en desacuerdo con el reconocimiento público que le hizo el cuestionado ministro Hernán Condori al congresista fujimorista Alejandro Aguinaga.

Los principios de La Rosa - II

¿Y el publicherry?

“Hemos visto al ministro de Salud felicitando a uno de los exministros artífices de una de las políticas públicas más escandalosas que enlutó familias enteras y llenó de tristeza la vida de muchas hermanas esterilizadas contra su voluntad. Así no”, escribió en sus redes. ¿En serio? Renunció por un saludo, pero no le movió un pelo toooodo el listado de cuestionamientos a su ahora exjefe por su agüita arracimada. ¿Acaso no fue su dependencia la que dispuso la publicación de un publicherry para Condori en un medio local?

Daniel Salaverry

Consiguió chamba

Y por fin se le hizo el milagro al exaprista, exfujimorista y excandidato a la Presidencia por Somos Perú, Daniel Salaverry. Tantas idas y venidas a Palacio rindieron sus frutos y desde ayer es consejero presidencial de la Comisión Consultiva del Despacho Presidencial. Bueeeeno, no le habrán dado aún el ministerio soñado, pero por algo se empieza, ¿o no?

Ilich López

“Niño” rebelde

El congresista Ilich López, a quien se sindica como uno de los “niños” acciopopulistas allegados al presidente Castillo a los que hizo referencia la lobista Karelim López, se declaró en rebeldía y dijo que no se presentará ante la Secretaría de Disciplina de su partido, donde le están exigiendo explicaciones. “No tengo nada que ver con el tema de disciplina, no tengo imputaciones, no tengo por qué ir a ningún lugar; no hay secretarías reconocidas, el proceso electoral está cuestionado”, arguyó. ¿Tendrá algo que decir el secretario general de AP, Edmundo del Águila?

En Podemos Perú

Se busca padrino

Tras la renuncia de Carlos Anderson, los cuatro congresistas de Podemos están en conversaciones con el bloque oficialista Perú Democrático, confirmó Enrique Wong. Las afinidades, por lo visto, van mucho más allá de las visitas al MTC...

