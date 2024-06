“Me he sentido humillada, despreciada. He sentido que ya no podía más. Han sido meses en cama”, relató a Cuarto Poder Tamara Gutiérrez, expareja del exministro de Defensa Jorge Chávez Cresta, a quien denunció ante la Policía por violencia física y psicológica.

Con videos en mano y una relación que se formó desde el año 2017, Tamara denunció públicamente las acciones y palabras del exministro en contra de ella. En uno de esos videos se oye cómo le recrimina a Chávez Cresta el uso particular de un vehículo del Ministerio del Interior.

“Ahora manejas el carro del Ministerio del Interior, ¿no? No, no puedes manejar el carro que te da la gana porque este es un carro del Estado”, le dice Tamara ante las respuestas de Chávez Cresta, quien le replica que puede “manejar el carro que se me da la gana”.

El vehículo que el exministro maneja es un Nissan Sentra Gris, de placa EGB 274. Según Registros Públicos, el auto pertenece al Ministerio del Interior. Jorge Chávez Cresta niega la mencionada información: “Ese vehículo no es del Ministerio del Interior, tiene la placa, pero es de un amigo que me ha prestado”.

El dominical ha documentado las reiteradas veces que el general Chávez Cresta usa el auto para, por ejemplo, ir a la casa de la Villa Militar de Chorrillos de la comandante Johanna Hernández, quien conoce desde hace mucho al general y que recibió un reconocimiento firmado por él cuando era ministro.

El Ministerio del Interior reveló que el auto que maneja el exministro ha sido asignado al general Oswaldo Santos Hernández Revollé, quien, al pasar a retiro, se convirtió en propietario del auto y es el “responsable absoluto” de hacer el cambio de propiedad.

El general Hernández Revollé, justamente, es padre de la comandante Johanna Hernández.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR