La congresista Elizabeth Medina, miembro de la bancada del Bloque Magisterial, habría cobrado coimas a autoridades ediles para enriquecerse, según una tesis fiscal difundida anoche por Panorama.

La investigación en la que está comprendida la parlamentaria, que contiene a un colaborador eficaz, la coloca como cabecilla de una organización criminal que, desde 2021, apenas iniciara funciones el presente Parlamento, gestó junto con su esposo, Víctor Morales Chocano, una serie de reuniones con alcaldes de la región Huánuco con el fin de recibir sobornos para que ellos, a su vez, gocen de presupuesto público para obras en sus localidades.

La coima ascendería al 6% del costo del proyecto logrado.

Uno de los burgomaestres involucrados es Jean Kevin Sumarán Lino, del distrito de Molino. El alcalde aceptó el trato y la transferencia presupuestaria a su favor se realizó mediante decreto supremo en junio de 2022. El monto de la obra, referente a construcción de pistas y veredas, alcanzó en total 7′287,000 soles.

La primera parte del soborno, reveló el colaborador, se concretó en diciembre de 2021, antes del desembolso total del dinero del proyecto, y ascendió a 136 mil soles. Dos meses después, en febrero de 2022, se concretó la segunda armada, del mismo monto. En total, 272 mil soles para la congresista Elizabeth Medina y su esposo.

Además, el alcalde provincial de Leoncio Prado, Marx Fuentes, también contó que recibió presiones para concretar pagos.

“Ni bien gané las elecciones, su esposo ha venido y, con otro alcalde saliente, nos ha reunido y me ha dicho para que yo solucione el tema del mercado porque había plata depositada que ellos han gestionado. Me han pedido pues, (me han dicho) ‘tú que te estás quedando en la gestión tienes que darle 100 mil soles’. ¿Y yo por qué le tengo que dar? Yo no voy a dar nada, hermano, le digo”, señaló.

LA CAMIONETA

¿Qué habría hecho la congresista Medina con las supuestas coimas que cobró a alcaldes de Huánuco? La tesis fiscal presume que se compró una moderna camioneta Hilux roja marca Toyota.

El Ministerio Público subraya que la última parte de los 136 mil que recibieron de coima, en febrero de 2022, se condice con el pago al contado de US$39,100 que hizo su esposo, Víctor Morales, el 26 de febrero, para adquirir el vehículo.

Cuando el periodista le consultó a la legisladora de dónde sacó el dinero para la compra, contestó que “con mi sueldo”, y que antes de ser congresista fue “empresaria”. “Muchas cosas más me puedo comprar con mi sueldo”, finalizó.

