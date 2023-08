LA CRUZ DE FLAVIO - I

“Joyitas” perulibristas

Parece que al congresista por Perú Libre Flavio Cruz no le gustó que la prensa le enrostrará la bajísima calidad, por decir lo menos, de los candidatos que ha presentado su agrupación en las elecciones más recientes; por un lado, Pedro Castillo, quien dio un golpe de Estado y ahora está recluido en el penal de Barbadillo; y por otro, sus vínculos con autoridades ediles como el exalcalde del distrito piurano de La Unión Fernando Ipanaqué, que fue detenido ayer en el marco de un operativo anticorrupción. Claro, eso sin contar la larguísima lista de congresistas inaceptables…

(Foto: Congreso)





LA CRUZ DE FLAVIO - II

El que se pica, pierde

“También hay periodistas que en la historia del Perú han sido involucrados. Últimamente, hay un querido periodista que está en problemas; el Poder Judicial es la casa del jabonero, quien no cae, resbala”, declaró Cruz fastidiado. Bueno, los pecados ajenos no lo hacen santo a uno, ¿cierto? No vale picarse, congresista. Apechugue, nomás…





HEIDY JUÁREZ

El “error” de Podemos

Otra que anda picona es la vocera alterna de Podemos Perú, Heidy ‘mochasueldos’ Juárez, a quien no le habría hecho gracia que su colega Kira Alcarraz reconozca públicamente que “fue un error” del bloque proponerla como integrante de la Comisión de Ética. “Ningún congresista que ha pasado por Ética debería pasar a formar parte de ella”, ha dicho Alcarraz. Uyuyuy, dicen que se viene bronca, y de la buena.

Heidy Juárez. (Foto: Congreso)





MARIO VARGAS LLOSA

Libertad Popular

El laureado escritor Mario Vargas Llosa quedó oficialmente inscrito en el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones como militante del partido político Libertad Popular que impulsa Rafael Belaunde Llosa, quien fuera ministro de Energía y Minas. La agrupación, según información oficial, cuenta ya con más de 28 mil afiliados.

Mario Vargas Llosa. (Foto: Andina)





SUSANA VILLARÁN

Fiscalía la hace larga

El Poder Judicial declaró fundada la solicitud del Ministerio Público para que se prorrogue por 36 meses el plazo para investigar a la exalcaldesa de Lima Susana Villarán por los presuntos delitos de colusión y colusión agravada en el caso de concesión de peajes y Línea Amarilla. La medida incluye a otras 34 personas naturales y jurídicas. Según la Fiscalía, necesita ese tiempo para realizar más diligencias como la pericia de ingeniería y el agotamiento de declaraciones testimoniales. A ver si se ponen más agilitos por allí porque el proceso tiene ya seis años y no se ven resultados.