El parlamentario detalla los beneficios del dictamen y espera que la ley se apruebe.

¿Transparencia?

Sí, es un proyecto que busca que haya una transparencia en la utilización de los fondos que vienen por la Cooperación Internacional no reembolsable, sobre todo en este grupo de organizaciones no gubernamentales que no reportan. Aquí lo importante es que todas puedan estar inscritas y reporten la actividad que realicen.

Hay un problema con la bancarización.

Según la Unidad de Inteligencia Financiera, hay 195 transacciones sospechosas. No se trata de mancillar. La ley de transparencia y responsabilidad está sustentada en países democráticos. Por eso me llama la atención este comunicado de las embajadas. ¿Cuál es el sustento que tenemos? Por ejemplo, la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, la Ley FARA (Foreign Agents Registration Act), de Estado Unidos, que establece la inscripción obligatoria a los diez días de haber generado un proyecto. Y prevé sanciones. Por otro lado, está el Esquema de Registro de Influencia Extranjera, la FIRS (Foreign Influence Registration Scheme), del Reino Unido. En Australia está el Esquema de Transparencia de Influencia Extranjera, la FITS (Foreign Influence Transparency Scheme). Y en Canadá, el primer ministro acaba de presentar la C-70, la ley de transparencia y responsabilidad de influencia extranjera. Si estos modelos democráticos buscan transparencia de los recursos de entidades extranjeras para salvaguardar sus Estados de cualquier influencia, no sé por qué al Perú le exigen lo contrario a lo que practican. Esta ley es más blanda que las suyas.

Ellos ejercen el mismo principio de transparencia en ONG extranjeras.

Somos respetuosos. Agradecemos el trabajo que vienen desarrollado las fuentes cooperantes de Estados Unidos, Japón, Europa. Muchas son intachables y de gran importancia, como USAID, Jica o Cosude, por ejemplo. Son impecables. Lamentablemente, hay otras que se inscriben bajo una faceta, pero terminan yendo contra el Estado.

Algunas entran como ecológicas, pero terminan siendo antimineras.

Hay algunos organismos ambientalistas que ejecutan más de US$90 millones al año. Solo pedimos transparentarlos. Y que no hagan actividades políticas. Perú tiene para ser el primer productor de cobre, pero ha pasado al tercer lugar. Nosotros destacamos el trabajo dedicado al desarrollo sostenible y a lo humanitario, por ejemplo. No hemos querido personalizar los casos.