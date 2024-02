SUSANA BACA

En UCI

Susana Baca (79), la cantautora peruana nominada a los Premios Grammy 2024 por su disco Epifanías, está internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Edgardo Rebagliati por complicaciones en su salud que derivan de una cirugía a la que fue sometida en 2023. Apenas en la víspera comentó haber sido internada ya antes tres veces en UCI. Desde Perú21 le deseamos una pronta y completa recuperación.

CASO ‘MOCHASUELDOS’ - I

¿Canjeando apoyo?

No cabe duda de que el refrán: Dios los cría y ellos se juntan, siempre está vigente en el Congreso de la República. Si no pregúntenle al congresista Elvis Vergara, síííí, uno de los miembros del grupo ‘Los Niños’ —ese que canjeaba favores con el golpista Pedro Castillo a cambio de votos—. Buena gente él, intentó lanzarle un salvavidas a su colega María ‘mochasueldos’ Cordero.





CASO ‘MOCHASUELDOS’ - II

El salvavidas de Vergara

Y es que justo momentos antes de que se vote en la Comisión Permanente el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que recomendaba acusarla por el delito de concusión e inhabilitarla por 10 años, Vergara planteó que el tema vuelva a la subcomisión. Su propuesta no prosperó. Parece que los audios de Cordero, en los que se le escucha conminar a sus trabajadores para ir al cajero para que le entreguen parte de su sueldo, no fueron suficientes para el ‘Niño’.





ALBERTO FUJIMORI

Política… de lejitos

A poco más de dos meses de su excarcelación, Alberto Fujimori acudió a una clínica de San Borja tras sufrir, dijo, “un desvanecimiento y un tipo de tensión muy pronunciada”. A su salida se mostró de buen ánimo, y en declaraciones a Canal N agradeció las expresiones de afecto de sus seguidores, ah, pero eso sí, evitó hablar de política. “Estoy bien alejado de la política, yo estoy más concentrado en mi salud. Me abstengo de opiniones, ningún tema político… ya me he olvidado”, agregó risueño. No quiere meterse en líos.

DIANA GONZALES

Cuadran al ministro

A la congresista por Fuerza Popular Diana Gonzales no le cayó bien que el ministro del Interior, Víctor Torres, se retirara de una reunión con el Comité Regional de Seguridad Ciudadana de la región Arequipa justo antes de que intervengan los representantes de las juntas vecinales. Dicen que no quería perder su vuelo de retorno a Lima. Gonzales calificó el hecho como una falta de respeto. “No se ha ensuciado los zapatos visitando las comisarías”, agregó. Uhm, ya volverán a verse las caras en el hemiciclo, cuando el ministro sea interpelado.