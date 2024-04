GUIDO BELLIDO

El chamán cusqueño

Guido Bellido, el ex primer ministro del golpista Pedro Castillo, parece haber encontrado su verdadera vocación. Y no, no es precisamente la de parlamentario, sino más bien la de chamán a media caña, pues a nadie convence. Su última exhibición de “poderes sobrenaturales” la hizo a través de la red social TikTok, donde se le ve lanzando hojas de coca para dizque saber si el Pleno aprobaba o no el dictamen para el retiro facultativo de hasta 4 UIT de los fondos de pensiones. Ay Dios, y pensar que para eso le pagan…





APP

¿Aliados?

Y siguen sumando militantes de Alianza para el Progreso en el gobierno de Dina Boluarte. El ingreso más reciente al Ejecutivo es el de César Sandoval Pozo, quien se ha estrenado como asesor del gabinete técnico de la Presidencia de la República. El también exmilitante aprista, se sabe, fue jefe del gabinete de asesores del ministro de Energía y Minas, Óscar Vera. Ahora le hará compañía en el Gobierno a otro apepista, el ministro de Salud, César Vásquez; pero no, no hay pacto alguno, no seamos mal pensados…

César Sandoval Pozo es militante de Alianza Para el Progreso desde el 2023. (Foto: Facebook)

ALEJANDRO VS. SUSEL - I

Más tolerancia

Parece que al legislador Alejandro Cavero (Avanza País) no le gustó la defensa que hizo su colega Susel Paredes del dictamen que da luz verde al retiro de fondos de las AFP. “Aquí han hablado algunas congresistas que se hacen las grandes conocedoras del sector cultura, (yo) recomendaría que regrese al rubro de la actuación porque no está para el Congreso, quizás al rubro de cómica ambulante”, declaró suelto de huesos.

Alejandro Cavero. Foto: Congreso

ALEJANDRO VS. SUSEL - II

Histrionismo

Su intervención no le cayó nada bien a varios legisladores de distintas bancadas. Tampoco a la aludida, Susel Paredes, quien replicó: “Un minuto es suficiente para decir que la ignorancia es atrevida y reivindicar a los cómicos ambulantes, no tengo ninguna vergüenza de ser actriz…”. Esteee, no les haría mal elevar el nivel del debate, ¿o sí?

Susel Paredes. Foto: archivo Congreso





RICHARD ROJAS

En investigación

La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público ha iniciado diligencias preliminares por 30 días contra el fiscal Richard Rojas quien, según un informe periodístico, habría incurrido en falta disciplinaria en el ejercicio de sus funciones al dar presunta asesoría legal a la congresista ‘mochasueldos’ Magaly Ruiz de Alianza para el Progreso. A cambio de ello, según un exasesor de la parlamentaria, Alex Rojas, hermano del fiscal, entró a trabajar al despacho congresal con un sueldo de S/9 mil.

El dirigente de Perú Libre fue nombrado embajador de Perú en Venezuela pero su designación se cayó por el impedimento de salida del país que le dictaron. (Foto: Alessandro Currarino / GEC)





