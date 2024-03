VÍCTOR TORRES

Ministro quejón

El ministro del Interior le ha pedido a la prensa que, por favor, publique las cosas buenas que realizan en su sector. Víctor Torres, premiado en el Congreso con dos mociones para ser interpelado por el trabajo que viene realizando, ruega ahora que no sean malos con él, mientras el país es tomado por la criminalidad y él no hace nada. “Acerca del trabajo contundente que venimos trabajando muy poco dicen”, reclama el ministro. “Trabajo contundente”, dice. Contundentes son las críticas y el rechazo a su gestión. De eso sí no hay duda.

Víctor Torres. Foto: gob.pe





ALBERTO OTÁROLA

Lo bajó en una

Unas horas después de esta casi súplica de su ministro, el premier Alberto Otárola le enmendó la plana. El jefe de la PCM indicó que la prensa “a veces es demasiado crítica con el Gobierno”, pero que eso es preferible a una prensa que no sea independiente. “Bienvenida la crítica, nos ayuda a mejorar”, sentenció Otárola mandando callar a su ministro quejón.

Alberto Otárola | Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec

ALBERTO OTÁROLA - II

Defiende al MP

El primer ministro no defendió a Torres, pero sí a la Fiscalía y a su autonomía. El todopoderoso de Palacio le recomendó al Congreso que en lugar de buscar una reorganización del Ministerio Público —tal como propone Perú Libre de Vladimir Cerrón— agende temas de “más importancia” como la reforma política. Eso sí va a estar difícil.

Alberto Otárola | Captura de video / TV Perú





AUDIENCIA

Fiscalía en la mira

Hablando de la Fiscalía, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos convocó para hoy a una audiencia donde se observará la situación del Ministerio Público del país y en la que organizaciones harán denuncias sobre supuestas presiones que sufre ese órgano.

Frontis de la sede central del Ministerio Público