MONSEÑOR CASTILLO

Crucificó al Congreso

El Congreso pecador no estuvo ausente en el mensaje que el arzobispo de Lima ofreció durante la misa del último Jueves Santo. El monseñor Carlos Castillo no tuvo siquiera que mencionarlos para darse cuenta de que sus críticas apuntaban a nuestros siempre mal recordados otorongos. “Hay leyes perniciosas que se están creando y que no nos llevan a ninguna parte, solo al bolsillo de los pocos que han organizado esas leyes”, fustigó el arzobispo durante su homilía en la Catedral de Lima, en la que recalcó que “cedemos a lo que es el amor gratuito y generoso, que es lo que debe gobernar nuestro país”. A rezar por sus almas, pecadores.









REGALO DE PASCUA

Congreso feliz

Y en medio de los cuestionamientos de distintas bancadas por su poca transparencia para explicar el origen de sus lujosos relojes y un presunto desbalance en su patrimonio, la presidenta Dina Boluarte acaba de firmar un decreto supremo que autoriza un crédito suplementario de más de 50 millones de soles para el Congreso, desembolso que servirá para financiar gastos de personal, servicios y equipamiento. Esta entrega de dinero llega a escasos días de que el gabinete del premier Gustavo Adrianzén se presente en el Legislativo en busca del voto de confianza y cuando se busca apoyo para hasta dos mociones de vacancia en contra de la mandataria, quien parece que pronto tendrá también que dar explicaciones sobre la pulsera de más de 48 mil euros que lució en un evento político. Provecho.





DARWIN ESPINOZA

Proyecto

Y como para confirmar que a los políticos les gusta caer parados siempre, el legislador Darwin Espinoza acaba de presentar un proyecto de ley para que los partidos políticos que formen alianzas electorales y no logren alcanzar en los próximos comicios el porcentaje de votos válidos que exige la Ley de Organizaciones Políticas, no pierdan su inscripción. Argumenta el acciopopulista investigado por el caso ‘Los Niños’ que su propuesta busca fomentar el diálogo político y el consenso.





CAMBIOS EN INDECI

Nuevo jefe

El Gobierno designó a Juan Carlos Urcariegui Reyes como nuevo jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) en reemplazo de Carlos Yáñez Lazo, quien venía ocupando el cargo desde septiembre de 2021. El nuevo titular de este organismo público es un general de división (r) y se desempeñó como jefe de la Casa Militar durante el segundo gobierno del expresidente Alan García Pérez.





