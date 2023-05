MARÍA ACUÑA PERALTA

La verdad no ofende

Muda se quedó la congresista María Acuña Peralta, de Alianza para el Progreso, luego que el alcalde provincial de Chupaca, en la región Junín, le reclamara por la falta de apoyo presupuestal a su comuna. “No puede ser que nuestros distritos reciban por Foncomun menos de lo que gana un congresista al año; eso no puede ser, no es justo, así no se puede trabajar”, comentó. Ojalá que la hermana de César Acuña recupere el habla cuando tenga que responder por la denuncia en su contra por recorte de sueldos a trabajadores de su despacho.





RAFAEL LÓPEZ ALIAGA - I

Playas del amor

Ante las denuncias sobre el uso de la dizque playa de San Juan de Lurigancho como un hotel al paso, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, respondió con sorna que pronto inaugurará otra playa más. “Es gratis”, afirmó riéndose. “¿Qué voy a hacer? Hay una señora que la ve como Hawai y hoy que hace calor la deben estar usando; la usan para muchas cosas”, agregó. Sin comentarios.

Las imágenes fueron publicadas en el canal de Youtube 'Santo Brasa'. (Imagen: SantoBrasa)





RAFAEL LÓPEZ ALIAGA - II

El ‘ahijado’ paga mal

Ya pasando a temas más serios, el burgomaestre capitalino marcó distancia del excongresista fujimorista y hoy regidor metropolitano por Renovación Popular, Julio Gagó, acusado de haber pedido una donación de alimentos a un dirigente del Mercado Mayorista de Lima a cambio de tramitar una reunión con el alcalde. “Yo soy muy ligado a él, soy su padrino, pero en esta situación (…), en mi opinión, sí hay tráfico de influencias; tengo que seguir mis principios, la corrupción no se puede avalar”, indicó. A ver qué dice ahora su ‘ahijadito’ Gagó.





MARK VITO

Sigue buscando chamba

Mark Vito Villanella, exesposo de Keiko Fujimori, no se cansa de hacer el ridículo, perdón de promocionarse por las redes sociales. En su último video se le ve bailando con Susy Díaz al ritmo de Gangnam Style, una canción que fue exitosa en 2012. Parece que pese a sus reiterados esfuerzos aún no logra que lo llamen para un reality…

Este video fue subido en la mañana del 26 de mayo. Foto: captura Instagram