ACUÑA, EL INDIGNADO - I

Pura boca

Y ahora, ¿con qué excusa, perdón, explicación, nos saldrá César Acuña, luego del salvavidas que desde su propia bancada le lanzaron a la congresista Rosio ‘mochasueldos’ Torres? Apenas en abril, cuando se conoció la denuncia, el líder de Alianza para el Progreso declaró, dizque indignado, que esperaba que la Comisión de Ética no la blinde y que, en este caso, “no funcionen los amiguitos. (…) Todos los corruptos tienen un lugar que se llama cárcel (…) no podemos perdonar este tipo de actitudes”, dijo entonces.

ACUÑA, EL INDIGNADO - II

Blindaje apepista

Pero qué rápido se le acabó la indignación, porque en la Comisión de Ética fue una parlamentaria de su agrupación, Cheryl Trigozo, quien pidió que no se le suspenda por 120 días a Torres por el recorte de sueldo a sus trabajadores, sino que apenas se le amoneste y se le imponga una multa. Y no solo fue Trigozo; también Neicy Heidinger respaldó este blindaje. ¿Y ahora qué dirá Acuña? ¿Que no sabía nada? ¿Que los congresistas no responden a mandato imperativo?

DINA BOLUARTE

Salida digna

La presidenta Dina Boluarte eligió la región Ayacucho para celebrar el Día del Campesino. En su mensaje, la mandataria destacó que se trata de una “tierra pujante” y sostuvo que esa fue la razón por la cual eligió rendir homenaje desde ahí a los agricultores. Esteee, ¿no será más bien porque el alcalde del Cusco, Luis Pantoja, anticipó que ella no era bienvenida a la festividad del Inti Raymi? Decimos nomás.

¡ATENCIÓN, DORMILONES!

ZZZzzzzzz en el PJ

La Oficina de Control de la Magistratura abrió una investigación preliminar contra César Vásquez Arana y Juan Rosas Castañeda, jueces de la Corte Superior de Justicia de Lima y del Callao, respectivamente, quienes fueron ampayados durmiendo en plena audiencia. El primero, incluso, un poquito más y se pone a roncar. Ambos casos se resolverán, dicen, en un mes. ¿Para qué esperar tanto tiempo? Basta ver los videos que circulan en las redes sociales, son más que elocuentes…

‘PUKA’ Y PUTIN

¿Waykis?

Y, desde Lima, el congresista Guido Bellido le mandó un mensaje a su “wayki” Vladimir Putin, presidente de Rusia, a quien le expresó su solidaridad frente a quienes, dijo, representan una “amenaza interna que busca socavar su estabilidad”. ‘Puka’ ya no sabe qué hacer para llamar la atención.

VIDEO RECOMENDADO