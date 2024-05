DINA BOLUARTE

Tendencia… negativa

La presidenta Dina Boluarte asistió al lanzamiento del programa Certificados de Carrera de Google y, una vez más, pretendió victimizarse. “Sabemos de las dificultades que afrontan las mujeres en nuestro país para poder salir adelante, si no véanme a mí, que soy tendencia todos los días en las noticias”, dijo suelta de huesos. Y sí pues, tendencia es, por su ostentación de costosos relojes Rolex y pulseras Cartier, su intromisión en las investigaciones a su hermanito Nicanor, su negativa a declarar a los periodistas, etc., etc., etc. ¿Y todavía le quedan ganas de reír?

EL ‘WAYKI’ OSCORIMA

Se sienten pasos

El Poder Judicial rechazó el pedido del ‘wayki’ Wilfredo Oscorima para pasar el control biométrico en Lima y no en Ayacucho, en el marco de la investigación en su contra por el caso Obraínsa. Según el juez, Oscorima debe cumplir dicha medida en el lugar donde reside y —suponemos nosotros— todavía trabaja como gobernador regional, aunque dicen que ni lo ven por la región. A propósito, ya se inició la recolección de firmas para revocarlo del cargo. Solito se lo buscó.

ZORAIDA ÁVALOS

Figureti

Zoraida Ávalos no quiso pasar desapercibida y reasumió sus funciones como fiscal suprema con portátil incluida. Con globos, pétalos de rosas, aplausos y hasta una gigantografía la recibieron algunos ayayeros, perdón, trabajadores del Ministerio Público. Esta vez, a diferencia de lo que fue su gestión como fiscal de la Nación, en que esquivaba constantemente a los periodistas, Ávalos no se corrió. Por el contrario, le faltaron sonrisas para repartir. ¿Hasta cuándo le durará?





MARÍA CARUAJULCA

Perfil bajo

A diferencia de toda la parafernalia alrededor de Zoraida Ávalos, María Caruajulca asumió sus funciones como procuradora general del Estado sin hacer aspavientos y respondiendo tajante a su antecesor Javier Pacheco, quien la tildó de mercenaria. La abogada informó que evalúa interponer acciones legales contra Pacheco, quien haría bien en disimular, aunque sea un poquito, la piconería y mal sabor que le dejó su obligada renuncia a la Procuraduría.

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA

Juega al misterio

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se sigue haciendo el interesante respecto de su eventual postulación a la Presidencia. Ahora salió con que “solo si veo que el país no tiene una ruta clara, voy a considerar ser candidato”. O sea, algo así como “si el día no llega después de la noche…” o si “otro congresista es denunciado por ‘mochasueldos’…”. Nos cree ingenuos.