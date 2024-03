WALDEMAR CERRÓN

Soy su hermano,

pero no sé nada

Y el hermanito del sentenciado por corrupción que hace casi cinco meses se esconde de la justicia también lo victimiza. Waldemar Cerrón, el tercer vicepresidente del Congreso, ha calificado de persecución judicial el nuevo pedido fiscal de nueve años de prisión contra Vladimir, por disponer de resguardo policial de forma irregular. “Es sorprendente cómo se ha puesto en la mira a una sola persona. Yo no soy mi hermano para decirle cuándo se va a entregar. Es una persecución judicial que no se quiere mencionar”, dijo el parlamentario de la agrupación que, oh, casualidad, propone un proyecto de ley que dejaría sin cabezas a la Fiscalía. Waldemar es el hermano de Vladimir, pero no sabe nada.

(Foto: archivo GEC)

ROBERTO CHIABRA

Nada con Bukele

Mientras, la estrategia Bukele sobre seguridad ciudadana, que tanto ha enamorado al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, y al premier Alberto Otárola, no deslumbra a algunos congresistas que han cuestionado el anuncio del Ejecutivo de replicarla en nuestro país. Roberto Chiabra le ha recomendado al Gobierno que deje de engañar a los peruanos. “Primero el plan Boluarte y ahora Bukele. Ya dejen de engañar a la población”, señaló el legislador apepista que se bajó en una este romance, que les romperá el corazón al ministro Arana y al premier Otárola.

(Foto: Congreso)

CÉSAR ACUÑA

El extranjero

César Acuña ha celebrado que el Congreso rechace la moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte. “Creo que es una buena noticia. Queremos estabilidad, más aún que ya estamos cerca a 2026. Hoy, más que nunca, los peruanos deben estar juntos”. Deben, dice, el gobernador de La Libertad como si fuera de otro país. Bueno, a veces, como cuando su gestión no gasta un sol en todo un año para la lucha contra la inseguridad en la región del interior con la más alta criminalidad, parece que no fuera de este país.

CIDH

Bronca en las redes

La esperada audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que se observó la situación de nuestra Fiscalía enfrentó en las redes a Jorge Del Castillo, abogado de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, y Carlos Rivera de IDL. El aprista reclamó porque su defendida no participó en la audiencia pública, y el abogado le dijo que no tenía la mínima idea de cómo participar en este evento y le recomendó que leyera el reglamento. La verdad, ni el uno ni el otro.

(Foto: Andina)

