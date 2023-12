YESENIA PONCE

Reo contumaz

La excongresista fujimorista Yesenia Ponce Villarreal fue detenida en el distrito de Surco por efectivos de la Policía Nacional tras ser declarada reo contumaz por un juzgado de Huaral, en el marco del proceso por presunto delito de falsedad genérica que se sigue en su contra por haber mentido sobre sus estudios en su hoja de vida en las elecciones generales de 2016. Ponce, quien tiene un laaaargo historial de denuncias, sanciones y cambios de camiseta partidaria, se recuerda, fue inhabilitada en junio último por el Legislativo, por lo que no podrá ejercer función pública por 10 años. De la que nos libramos…

(Foto: Andina)

GUSTAVO MEZA-CUADRA

Deja embajada

La promocionada, pero fallida “reunión” de la presidenta Dina Boluarte con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, trajo cola. Luego de que Gustavo Meza-Cuadra renunciara a inicios de noviembre al cargo de embajador de Perú en ese país por considerarse responsable de este impase, ayer el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de una resolución, dio por concluidas sus labores agradeciéndole por los servicios prestados a la Nación.

(Foto: Andina)

LADY CAMONES

No sabe, no opina

La publicación sobre el incremento del presupuesto del Parlamento para 2024, que superará los S/1,084 millones y representa S/204 millones más que la partida de este 2023, le provocó escozor a varios congresistas. Una de ellas fue Lady Camones, de Alianza para el Progreso. “Esperamos que el presupuesto para el próximo año sea siempre en atención de la población. Desconozco si ese incremento va en relación con los sueldos, no voy a responder de algo que no he tomado conocimiento”, alegó. Uy sí, no sabe, no opina. ¿No será que no quiere enfrentarse a su compañero de partido Alejandro Soto?

(Foto: Anthony Niño de Guzmán / @photo.gec)

JNJ EN LA SAC

A paso de tortuga

Y a propósito de la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), Lady Camones, recién la próxima semana se definirá qué miembros de la Junta Nacional de Justicia serán convocados a ese subgrupo en el marco de la denuncia presentada en su contra por presunta infracción constitucional por la continuidad de la magistrada Inés Tello en la entidad pese a haber pasado el límite de edad. A ver si se ponen las pilas porque ya se acaba la legislatura.

EN EL CONGRESO

Alistan vacaciones

Para lo que sí andan siempre listos los congresistas es para irse de viaje. Por lo pronto ya fijaron la Semana de Representación del 18 al 22, luego de lo cual empalmarán con las fiestas navideñas, por lo que no se ampliaría la legislatura que concluye el viernes 15. ¿Habrá legislatura extra?