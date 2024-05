ISABEL CORTEZ

Sin vergüenza

¿Qué hacía la mañana de ayer la congresista Isabel ‘Chabelita’ Cortez en La Molina y en horario laboral? Ahora resulta que no solo se dedica a promover su dizque partido político en Semana de Representación, sino que también se ausenta del Pleno para respaldar una protesta de trabajadores ediles en el frontis del municipio molinense. ¿Acaso no sabía que a esa misma hora se interpelaba a la ministra de Vivienda? Desde Perú21 reiteramos nuestro pedido: regálenle una Constitución, y para ahorrarle tiempo, el artículo que señala que la función congresal es a tiempo completo es el 92. Está servida.





EN EL CONGRESO

Ausentismo

A propósito del Pleno, ayer, apenas iniciada la sesión, se consultó a los legisladores sobre la admisión de las tres mociones de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte. Para variar, pocos, muy pocos de los legisladores firmantes estuvieron presentes. ¿Dónde estaban Guillermo Bermejo, Pasión Dávila, Sigrid Bazán, etcétera, etcétera, etcétera? Claro, todo ante la complacencia del titular del Legislativo, Alejandro Soto, quien faltando poco para terminar su gestión ¡gracias a Dios!, sigue mudo con la prensa.





ALEJANDRO SOTO

Chino de risa

Pero el pulpín de César Acuña no solo anda mudo sino también chino de risa, luego que el Pleno aprobara su proyecto que exige a las operadoras del servicio de cable incluir canales de señal abierta si estos así lo solicitan. Para eso sí no se quedó calladito, y rapidito nomás lo puso en agenda y sometió a primera votación. Carlos Anderson hizo notar las vinculaciones del titular del Legislativo con un canal del Cusco. “Él era beneficiado y ha impulsado la ley, esas cosas no se pueden hacer, es inmoral, por eso voté en contra”, indicó. Bueno pues, la verdad no ofende.





INFORMES DE ÉTICA

Encarpetados

Faltando un mes para concluir el periodo legislativo, el Consejo Directivo del Parlamento sigue guardando en el cajón, y bajo siete llaves, los informes finales de la Comisión de Ética, entre ellos los que recomiendan la suspensión del faltoso fujimorista Juan Carlos Lizarzaburu por 120 días, y de la experulibrista Katy Ugarte por 60 días, entre muchos otros. ¿Hasta cuándo?





JUAN JOSÉ SANTIVÁÑEZ

Ver para creer

Juan José Santiváñez se convirtió ayer en el cuarto ministro del Interior de Dina Boluarte que en poco más de siete meses le asegura a la población que capturará al prófugo exsocio político de la mandataria, Vladimir Cerrón. “Hay planes estratégicos, operativos que se llevarán a cabo en los próximos días; (…) espero prontamente anunciar la captura del señor Cerrón”, indicó. Uy sí, ver para creer.