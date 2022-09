Pedro Castillo - I

Puro bla, bla, bla

El presidente Pedro Castillo llegó al Cusco y visitó el cuartel Mariscal Agustín Gamarra de la V Brigada de Montaña, donde compartió –para la foto– el desayuno con el personal de tropa, según él “para poder sentir sus necesidades”. ¿¿¿??? Allí ofreció “mejorar varios servicios, estudios”, etc., etc., etc. Ojalá no sea puro bla, bla, bla... como siempre.

Pedro Castillo - II

No lo quieren

Lo que el mandatario no pudo prever es que pobladores descontentos con su ¿gestión? irían a su encuentro para reclamarle a viva voz su renuncia, tildarlo de “cobarde” y arengar en favor de la vacancia presidencial. Parece que lo ocurrido lo puso de muy mal humor porque subió raudo a su vehículo rodeado de una custodia que dejó a algunos periodistas en el suelo.

Pedro Castillo - III

Responde a ‘su’ prensa

Inspirado por los apus, quizás, Pedro Castillo se animó luego a hacer en Cusco lo que jamás hace en la capital: declarar a la prensa. Pero eso sí, se aseguró antes de tener a periodistas complacientes que le pusieron en bandeja todo un speech para que pueda hacer lo que mejor sabe: victimizarse.

Pedro Castillo - IV

Se victimiza snif, snif

Tratando de jalar agua para su molino, Castillo dijo que se somete a la justicia –aunque nunca responde ante ella– y se quejó por la supuesta vulneración de su privacidad. “Hacer que lleguen a tu propio dormitorio, destapen donde están durmiendo tus hijos, los asusten y ellos están en pijama...”, reclamó. Esteee, parece que duermen muy temprano en Palacio, ¿no? Porque la diligencia a cargo del equipo jefaturado por Harvey Colchado, aquel 9 de agosto, fue en la tarde. Decimos nomás.

Lilia Paredes

Una visita para Yenifer

Mientras tanto, en Lima, su esposa Lilia Paredes visitó en el Penal de Mujeres de Chorrillos a su hermana Yenifer, quien cumple 30 meses de prisión preventiva mientras se le investiga por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos. La esposa del jefe de Estado llegó luciendo una inusual gorra para supuestamente pasar desapercibida. Un poco difícil con tamaño despliegue policial a su alrededor, ¿o no?

César Acuña

Cría fama y...

César Acuña retomó sus actividades proselitistas en la región La Libertad tras el escándalo por el audio con la congresista Lady Camones, pero no las tuvo todas consigo pues en pleno evento se registraron algunos enfrentamientos. Y es que sus seguidores fueron confrontados por un grupo de personas que acusaron al líder de APP de pretender beneficiarse políticamente a costa de la población de Alto Trujillo. Ahora pues.