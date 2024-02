PERÚ LIBRE - I

Juego propio

Ni cortos ni perezosos, los congresistas por Perú Libre, Waldemar Cerrón y Flavio Cruz, aprovechan la semana de representación del Parlamento para lanzar arengas en favor de su prófugo líder Vladimir Cerrón y en contra de los poderes del Estado. “Vladimir, escucha, Puno te respalda”, “Abajo el Poder Judicial corrupto y la persecución política” corearon, con cartelito en mano, junto con un grupo de ayayeros, perdón, de militantes del lapicito en la ciudad del altiplano. Si con el mismo entusiasmo que corean el nombre de su impresentable dirigente cumplieran con su labor parlamentaria, otro sería el cantar. Y pensar que por hacer eso se les dan S/2,800 adicionales a sus sueldos, bonos, etc.

(Foto: Congreso)

PERÚ LIBRE - II

Waldemar, puro floro

Prueba de la “diligencia” que le pone don Waldemar a su trabajo son sus proyectos de ley; solo el último mes ha presentado más de una decena de iniciativas legislativas para declarar de interés nacional un sinnúmero de cosas: el cambio de nombre del Ministerio de Vivienda, la promoción turística del nevado de Yerupajá, la protección del Cerro Prieto en Ica, la expansión urbana integral etc. etc. etc. A ver si en lugar de eso declaran de interés nacional el trabajo presencial de los legisladores.

(Foto: tomada con Motorola G100)

PERÚ LIBRE - III

La “flojera” de Américo

Por ahí también, haciéndole competencia a Waldemar Cerrón, aparece el congresista del lapicito Américo Gonza, amiguis del golpista Pedro Castillo, quien ha presentado un proyecto de ley para que las universidades otorguen el grado de bachiller técnico o licenciatura técnica a quienes aprueben seis semestres dizque para asegurar la inserción laboral. O sea, de un plumazo se quieren saltar a garrocha los tiempos ya establecidos para la formación académica. Populismo puro que más temprano que tarde tendría sus consecuencias, pues deteriora la calidad de la enseñanza.

(Foto: Congreso)

AGENDA DIPLOMÁTICA

Inversiones, comercio y turismo

Y ayer se oficializó en El Peruano el nombramiento de nuevos embajadores, entre ellos Alfredo Ferrero, quien asumirá en marzo la representación del Perú en Estados Unidos, y que anticipó, a través de sus redes sociales, que pondrá énfasis en las relaciones políticas, la promoción de las inversiones, el comercio y el turismo, entre otras áreas. También asumirán en las próximas semanas Carlos Hakansson en Costa Rica, Jaime Manuel Cacho-Sousa Velázquez en Irlanda y Ernesto Moisés Pinto Bazurco Rittler en Finlandia.