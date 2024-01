CÉSAR “VIAJERITO” ACUÑA - I

Sale jalado

En aprietos pusieron los periodistas al gobernador regional de La Libertad, César Acuña, cuando le consultaron con qué nota, del 1 al 20, calificaría su gestión que ya tiene un año. “Yo creo que hemos hecho lo que hemos podido en base (sic) al esfuerzo…”, respondió. Pero su intento de “pasear” a la prensa no le resultó y ante la insistencia solo atinó a decir que “esa evaluación la hace la población”. “No puedo evaluarme, quien evalúa la gestión no soy yo”, indicó. Qué le queda…

CÉSAR “VIAJERITO” ACUÑA - II

Mejor, boca cerrada

Y es que no pudo cumplir el compromiso que contrajo de ejecutar el 90% del presupuesto institucional para proyectos. Y pensar que en su discurso, tras jurar al cargo, en enero de 2023, dijo que “hay dinero, lo que falta es saber invertir”. Bueno, parece que don César no supo hacerlo. ¿O no tuvo tiempo con tanto viajecito? Ups.

EDUARDO ARANA

Aletargados

El Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia sesionará el martes 9 para analizar políticas públicas en el sector, pero también medidas para combatir la criminalidad, según informó el ministro de Justicia, Eduardo Arana, quien destacó que se trata del cónclave más importante sobre la materia. Uhmmm, sí pues, taaaan importante que no se convocó ni una sola vez durante la gestión de Dina Boluarte.

PARTIDO APRISTA

100 años

Y en el Partido Aprista, que recuperó en marzo del año pasado su inscripción ante el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, se alistan para los actos conmemorativos por el centenario de su fundación. Por lo pronto ya conformaron la comisión organizadora que estará presidida por el excongresista José Luis Delgado Núñez del Arco. La fecha central será el 7 de mayo.

SALVADOR DEL SOLAR

Huésped ilustre

El exprimer ministro Salvador del Solar llegó hasta el distrito de Mito, en la región Junín, donde grabará su próxima película inspirada en la danza de la huaconada que en 2010 fue declarada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la Unesco. El alcalde de la jurisdicción Isaac Tacza aprovechó el pánico y sin perder tiempo lo declaró huésped ilustre, y es que aunque la otrora mano derecha de Martín Vizcarra ha dicho y redicho que nada que ver con la política, hay quienes no han perdido las esperanzas. ¿Estará haciendo camino para el 2026?

ANGR

Nuevas autoridades

El próximo miércoles 10 de enero será elegida la nueva directiva de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) para el periodo 2024. Su actual presidente Rohel Sánchez, gobernador regional de Arequipa, presentará su memoria de gestión que incluye un reporte financiero de 2023.