NINOSKA CHANDÍA

Rezando a san Nicanor

¿Qué estará esperando la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), Ninoska Chandía, para dar sus descargos ante la Oficina de Integridad Institucional de Ministerio de Cultura por el mal uso de las instalaciones de IRTP donde, fresca como una lechuga, grabó un video promocional de la universidad de César Acuña, el aliado en la sombra de Dina Boluarte? En el oficio remitido por dicha oficina, le recuerdan a la amiguis de don Nicanor Boluarte los alcances de algunos artículos del Código de Ética de la institución. Mejor regálenle todo el ejemplar.

Ninoska Chandía





GUSTAVO ADRIANZÉN

¿Valiente?

Consultado sobre el tema, el premier Gustavo Adrianzén no quiso buscarse bronca con el hermanísimo y muy light dijo escuetamente que “la funcionaria tendrá que dar explicaciones” y que “ya se está actuando”. Eso sí, no escatimó halagos para su jefa. “Estamos frente a la primera mujer que preside el país y estamos frente a la primera mujer que supo ser valiente en la hora más difícil cuando el golpista Castillo pretendió terminar con la democracia”. Uy, se le olvidó decir que ella fue parte de ese gobierno. ¡Qué mala memoria… y qué empalagoso!

(Foto: Congreso)





RICHARD CONCEPCIÓN

A ver si aprenden

El juez Richard Concepción Carhuancho fue invitado a Cerro de Pasco para recibir un reconocimiento de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Al dar su discurso, aprovechó para devolverle al alcalde de Pasco, Julio Rupay, un fólder que este le entregó momentos antes y cuyo contenido no fue revelado. “Agradezco los saludos de parte de la Facultad de Derecho, eso lo acepto, pero de la autoridad política, eso sí no lo acepto, se lo devuelvo”, acotó. Uhmm, a ver si toman nota, políticos y congresistas.

(Foto: Andina)





JORGE FLORES ANCACHI

Muchacho provinciano

Al congresista Jorge ‘El Niño’ Flores Ancachi le irrita mucho que lo identifiquen como parte de ese grupo de congresistas que canjeó sus votos a cambio de obras con el golpista Pedro Castillo. Tampoco le gusta que la prensa ponga al descubierto la contratación de los amigos de su hija en su despacho. “Ahora se van por mi familia. ¿Porque soy de Puno? ¿Porque soy provinciano? No entiendo el ensañamiento (sic) con Jorge Flores Ancachi”, dijo. Uhm, casi, casi nos hace llorar. Y no, no es un ensañamiento. Y ya lo dijimos, la verdad no ofende, duele, pero no ofende.

Jorge Flores Ancachi, congresista de Acción Popular, implicado en el caso "Mochasueldos". (Foto: Congreso)