Estas son las cortitas de hoy miércoles 27 de julio 2022

Pedro Castillo

Hablando al aire

El presidente Pedro Castillo podría terminar mañana dando su Mensaje a la Nación solo para sus ‘niños’ y sus afines de la izquierda. El congresista Carlos Anderson anticipó que se retirará del hemiciclo . “(Castillo) merece escuchar el repudio ciudadano a través de sus representantes, por ejemplo, abandonando el hemiciclo apenas empiece a hablar. Yo pienso hacer eso. ¿Qué otras promesas nos va a hacer? Tiene que saber que hay un costo por todo esto (que hace) porque vive en un mundo paralelo y cree que sus acciones no tienen consecuencias”, dijo a Perú21TV. Clarito como el agua...

Esdras corazón - I

El pez por la boca muere

La congresista por Perú Libre Kelly Portalatino puso el grito en el cielo cuando, previo a la votación para elegir a la Mesa Directiva del Parlamento, su colega Jorge Montoya presentó una tacha –la que finalmente fue retirada–contra la postulación de la lista encabezada por Esdras Medina. Portalatino arguyó que esa candidatura buscaba darle estabilidad al Gobierno. Créanos, no era necesaria la precisión, eso saltaba a la vista.

Esdras corazón - II

‘Los Niños’ se arañan

La ‘sinceridad’ de la perulibrista, sin embargo, no le cayó bien al vocero de Acción Popular, Elvis Vergara, sindicado como uno de los traviesos ‘niños’ que formaría parte de una mafia enquistada en el Ministerio de Transportes. “La lista no se ha promovido para darle estabilidad democrática a un gobierno sino para darle al Congreso presencia más democrática”, indicó. Uy sí, cómo no.

Wilmar Elera

Una guardería en AP

Ante la información –que habría proporcionado Bruno Pacheco– de que ‘Los Niños’ estaría conformado no por 6 sino por 12 legisladores, el tercer vicepresidente del Congreso, Wilmar Elera, comentó con sarcasmo: “pondremos una guardería”. Ya más serio, aseguró que estos mal llamados congresistas tendrán que ser sometidos a la Comisión de Ética por donde ya pasaron y todo quedó en nada, por lo menos para cuatro de ellos. “(Ahora, la comisión) tiene que actuar y ver de qué manera se les sanciona”, agregó. ¿Será verdad tanta belleza?

Lady y la prensa

Más comunicación

La flamante titular del Congreso, Lady Camones, aseguró a los periodistas que cubren actividades en el Palacio Legislativo que se reunirá con ellos. “Tengan la seguridad que de aquí en adelante la relación de los medios de comunicación con el Parlamento va a ser mucho mejor”, dijo. Ver para creer, porque no hay que olvidar que ella fue parte de la directiva encabezada por María del Carmen Alva que puso uno y mil peros a los cronistas parlamentarios.

