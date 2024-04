ELIZABETH GALDO

Madrina con agallas

Resulta que los cusqueños tenían una madrina y no lo sabían. Así como hace unas semanas la presidenta Dina Boluarte se autoproclamó la madre de los peruanos, ayer la estrenada ministra de Comercio Exterior, Elizabeth Galdo, se adjudicó el título de la madrina de los cusqueños. “Soy madrina del Cusco, para que lo sepan”, aclaró la ministra durante su estadía en esa región, donde tuvo un incidente con un periodista, a quien le empujó el micrófono ante una pregunta provocadora que no guardaba relación con su visita. Bueno, al menos no presentó a un padrino como hizo Boluarte con los liberteños al obsequiarles un “papá” como César Acuña.

(Foto: Difusión)

PEDRO CASTILLO

Saludo a su amada

A través de sus redes sociales y desde el penal de Barbadillo, el expresidente Pedro Castillo le envió un cariñoso saludo de cumpleaños a su esposa Lilia Paredes, hoy en un cómodo exilio en México. Luego el exmandatario golpista intentó también victimizar a su amada agradeciéndole “por resistir las duras condiciones del exilio” junto a sus hijos. ¿Duras condiciones? Frase para la tribuna porque quien le otorgó ese beneficio fue precisamente su amigo Andrés Manuel López Obrador. Más bien que nos diga cómo hace para enviar mensajes por redes sociales desde la prisión.

Pedro Castillo y Lilia Paredes. (AP Photo/Jae C. Hong)

TERREMOTO VALKIRIA

Funcionaria renuncia

El terremoto Valkiria XI sigue cobrando víctimas. A Blanca Arce Barboza no le quedó más que renunciar como directora del Programa Nacional de Saneamiento Rural, 28 días después de asumir al cargo, tras el allanamiento de su vivienda por parte de agentes del Eficcop, por el caso de la exfiscal Patricia Benavides. El Ministerio de Vivienda aceptó su renuncia y señaló que Barboza cumplía con el perfil técnico requerido y no contaba con antecedentes policiales ni judiciales.

(Foto: Programa Nacional de Innovación Agraria)

HANIA PÉREZ DE CUÉLLAR

Respeta las encuestas

La ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, respondió ayer a la prensa por la última encuesta de Ipsos para Perú21 en la que un 93% de peruanos percibe que la gestión de la presidenta Dina Boluarte es ineficiente para solucionar los problemas del país. “El equipo de Gobierno toma con seriedad y respeto las encuestas, pero en estos momentos está enfocado en cerrar brechas”, dijo la ministra, quien esta vez se pronunció con tino, a diferencia de cuando defendió a la mandataria por los Rolex. Así está mejor.