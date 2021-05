Aclarando los símbolos patrios

En el Cusco, le preguntaron a la premier Violeta Bermúdez si la camiseta de la selección es un símbolo patrio. Bermúdez respondió que la camiseta de la selección no es un símbolo patrio y, por lo tanto, todos pueden usarla libremente. Pertinente precisión para los detractores de la campaña Ponte la camiseta Perú que presentó a varios integrantes de la Selección Peruana de Fútbol – como Raúl Ruidíaz, Pedro Gallese y Paolo Hurtado– vistiendo la blanquirroja para expresar su respaldo a la democracia y su rechazo al comunismo.

En declaraciones de prensa difundidas por TVPerú, la jefa del Gabinete explicó que se dará a conocer a qué lugares van y a qué población estarán dirigidas las dosis. Foto: Archivo GEC

Pedro Castillo se picó

Al candidato presidencial por PL, Pedro Castillo, no le hicieron gracia los mensajes de nuestros seleccionados y, sin ton ni son, afirmó que “la blanca y roja no se mancha y merece respeto”. “Ayúdenme a doblarla para ponerla en su respectivo lugar”, agregó. ¿Será que la pondrá en su cajón y ya no piensa llevarla como indumentaria en sus mítines y recorridos como lo ha hecho en este segundo tramo de la campaña electoral?

El agua tibia de Ética

Una vez más, la Comisión de Ética Parlamentaria decidió pasar por agua tibia las inconductas de la legisladora de Podemos Perú, Cecilia García. Hace un mes acordó solo amonestarla por grabar una sesión privada de la Junta de Portavoces y ayer desestimó investigarla por la denuncia en su contra por tener dos DNI. ¡Qué tal blindaje!

Comisión de Ética aprobó investigar a la congresista Cecilia García por agresiones verbales contra Mirtha Vásquez. (Foto: GEC)

Con el ojo morado

Proclamados los resultados oficiales del 11 de abril, quedó oficializada la pérdida de inscripción del Partido Morado que, sin embargo, tendrá a tres representantes en el próximo Parlamento. A poner las barbas en remojo.

Foto: Trome

Falleció Ricardo Letts

El político de izquierda de largo trajín, Ricardo Letts Colmenares, falleció ayer a los 83 años. Fue diputado por Izquierda Unida en 1990 y hasta la disolución del Congreso en el año 1992. Nuestro sentido pésame a sus familiares.

Ricardo Letts Colmenares también fue cofundador de Vanguardia Revolucionaria y del Partido Unificado Mariateguista (PUM). (Foto: Facebook)

