DARWIN ESPINOZA - I

No sabe nada

Darwin ‘El Niño’ Espinoza reapareció ante la prensa para dizque allanarse a las investigaciones en su contra y de pasadita ensayar una explicación tirada de los pelos para justificar que los trabajadores de su despacho hayan realizado actividades proselitistas para su partido Adelante Áncash en horario laboral. Ahora resulta que, según su versión, ellos estaban suspendidos en sus funciones y, por lo tanto, “no deben darme explicaciones” de lo que hacían. Uy sí.

(Foto: Congreso)

DARWIN ESPINOZA - II

Encima quiere reelegirse

Espinoza, además, salió con que las 1,851 consultas que se hicieron desde su oficina al Reniec en el último mes fueron para identificar a los supuestos beneficiarios de frazadas que, arguyó, distribuirá por el friaje. Ah, y eso no es todo, cuando se le preguntó por su inminente expulsión de Acción Popular, respondió desafiante: “Se me viene expulsando desde 2015. Más bien, saludos a Juan Abad (secretario general de AP), y díganle que ya no me esté pidiendo plata…”. Uf, la quiso pegar de sarcástico, pero lo único que evidenció es que anda nerviosito. Y, para rematarla, soltó que quiere ir a la reelección. ¡Qué horror! Dios nos libre…

(Foto: GEC)

KELLY PORTALATINO

¡Regálenle un reloj!

Ya pasaron varios días y parece que la congresista Kelly Portalatino sigue con el reloj averiado porque una vez más llegó tarde. La semana pasada fue a la Comisión de Economía, y ayer a la Comisión de Fiscalización, donde se apareció casi media hora después. Ah, eso sí, ella no fue la única tardona, pues la sesión arrancó con un solo parlamentario presente: Segundo Montalvo, el presidente. Ya habría sido el colmo que ni él fuera… aunque casos se han visto.

(Foto: Minsa)

CÉSAR ACUÑA - I

Viajó con ‘mochila’

Quien estuvo invitado a la Comisión de Fiscalización —pero no fue— es el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, quien está recién llegadito de China, a donde viajó invitado por una empresa de tecnología. En su primer encuentro con los periodistas, en Trujillo, a Acuña le preguntaron por qué, si se trató de un viaje oficial a nombre de la región, agarró maletas con su hijo César y el secretario general de su partido Alianza para el Progreso, Luis Valdez.

CÉSAR ACUÑA - II

Mejor, calladito

“Yo tengo derecho a caminar con mis hijos, pero quiero que sepan que no le ha costado un solo centavo al gobierno regional, porque lo lamentable sería aprovecharse del cargo para irse de viaje”, arguyó. Y claro, qué se va a aprovechar... Será que la empresa invitó a su retoño y a Valdez por lo buena gente que son. Graciosito resultó Acuñita.