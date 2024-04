ANÍBAL TORRES

En los descuentos

Y llegó el Día D. Hoy el Pleno del Congreso debe debatir y votar el informe final, aprobado por la Comisión Permanente, que aprueba acusar constitucionalmente a Aníbal Torres, ex primer ministro del golpista Pedro Castillo, e inhabilitarlo por 10 años para el ejercicio de la función pública. A la luz de los votos registrados en la Permanente, todo indica que la propuesta prosperará y Aníbal se hará responsable de lo que le toca por el golpe de Estado que tramó hace 16 meses.





HÉCTOR VENTURA - I

Contrapunto

Descolocado quedó el congresista por Fuerza Popular, Héctor Ventura, en la Comisión de Fiscalización del Congreso. Ocurrió luego de que, desde las curules de izquierda, cuestionaran al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, por su decisión de guardar silencio sobre el caso Rolex. Fue entonces que Ventura les recordó cuando, ante una situación similar, ellos mismos salieron en defensa de toooodos los impresentables del gobierno de Pedro Castillo: Juan Silva, Geiner Alvarado, el propio profesor golpista, su esposa Lilia Paredes, su cuñada Yenifer, sus sobrinos, Bruno Pacheco, etc. etc. etc. (siguen nombres)





HÉCTOR VENTURA - II

En el aire

Rapidito nomás le salió al frente Víctor Cutipa, ex Perú Libre y hoy integrante de Cambio Democrático-Juntos por el Perú. “Por supuesto que defendí a Pedro Castillo, era mi presidente; es lógico que ahora él (Ventura) defienda a su presidenta (Dina Boluarte)”, replicó. Auchh, lo dejaron sin piso. ¿Y Keiko?





EL ‘WAIKI’

Puro amor

Y a propósito de Wilfredo Oscorima, el periodista Beto Ortiz reveló sus gustos por los tatuajes, ah, pero eso sí, no por los que luciría el ‘waiki’ de la mandataria sino por los que, al parecer, gusta mandarle a hacer a sus parejas quienes lucen “espontáneas” frases como “Wilfredo Oscorima, te amo”, “W. Oscorima”, “Wilfredo, te amo”, etc. Ayayay, narcisista resultó el ‘waiki’.





ALEJANDRO SOTO

A lavarse los oídos

El populista, perdón, el congresista Alejandro Soto, publicó un post en X dando cuenta de que mañana en el Pleno del Congreso se debatirá el dictamen que autoriza el retiro facultativo de los fondos del Sistema Privado de Pensiones. “La representación nacional está escuchando el clamor de la ciudadanía”, añadió. ¡Qué gracioso! Ojalá así escucharán cuando la población los desaprueba en un 85% o les demanda austeridad, mejores leyes y cero blindaje a los ‘mochasueldos’.