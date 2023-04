Descuento a faltones

Donde más les duele

El Congreso informó que la Oficialía Mayor ya viene realizando los descuentos respectivos a aquellos parlamentarios que no justifican sus inasistencias a las sesiones del Pleno o de sus comisiones. Sobre todo a aquellos que buscan en la virtualidad cualquier pretexto para no ir al hemiciclo. En un comunicado, recordó que desde hace tres semanas la asistencia presencial ya es de carácter obligatorio. Chocar con la billetera es darles donde más les duele. Ya veremos si se reduce la lista de faltones.

Wong sin curul

Sanción oficial

Hablando de otorongos, el parlamentario Enrique Wong Pujada quedó legalmente suspendido de su cargo, luego de que el Congreso oficializara su sanción por 120 días, por presunta injerencia en el nombramiento de su asesor en el directorio de Enapu, un caso que ventiló Perú21. En la resolución publicada ayer en el diario oficial, se precisa que durante este plazo al legislador se le efectuarán los descuentos de sus haberes.

Betssy en negación- I

No se cansa

Desde su natal Tacna, y ya lejos del Congreso, de donde fue desaforada, Betssy Chávez no se cansa de repetir el mismo estribillo sobre su participación en el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo. “De ninguna forma, quien habla, va a aceptar que me digan que me he rebelado al Estado peruano y que me he alzado en armas, cuando eso no es cierto”, dijo. No, qué va. Solo asistió a su jefecito en el mensaje golpista, aunque ahora se hace la desentendida y dice que no sabía el contenido.

Betssy en negación- II

‘Clases’ de derecho

Valiéndose de artilugios e intentando dar clases de derecho, la otrora mujer fuerte del castillismo dijo que el “golpe de Estado” no figura en el Código Penal y que a ella se le está investigando por rebelión y conspiración. Solo le recordamos que a Castillo se le procesa por lo mismo y está preso.

Le dicen no a exministro

Caballero, nomás

Y hablando de castillistas, el exministro Roberto Sánchez había solicitado al Mincetur que le pague la defensa legal por la investigación que se le sigue por el fallido golpe de Estado, pero le dijeron nones. La tragedia de Sánchez, según supimos, es que ya había pagado por adelantado a su abogado. Que dé gracias que al menos preservó su curul.

