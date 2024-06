Don Omar, uno de los pioneros del reguetón, anunció que padece cáncer en la red social Instagram. Sin ofrecer detalles muestra una imagen en la que se puede ver al cantante con una pulsera del Orlando Health de Estados Unidos.

“Hoy si, pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas. Nos vemos pronto. #fuckcancer”, escribió el artista de 46 años.

Los mensajes de apoyo al cantante no han tardado en llegar.

El cantante urbano puertorriqueño Don Omar se mostró confiado en su pronta recuperación.

El autor de éxitos mundiales como ‘Dale Don dale’ y Danza kuduro’ no precisó el tipo de cáncer que padece ni detalles del tratamiento que está recibiendo.

Su cuenta de Instagram, en la que tiene 11,6 millones de seguidores, se llenó de buenos deseos para su recuperación.

William Omar Landrón, nombre verdadero de Don Omar, autodenominado “El rey” del reguetón, realizó entre los meses de marzo y abril pasados una gira por Estados Unidos y Canadá.

En diciembre pasado, Don Omar se reconcilió con Daddy Yankee tras varios años de enemistad.

“Hoy cerramos el libro que guardaba los mejores capítulos de nuestra controversial rivalidad. Gracias por tus palabras y por escuchar las mías que venían del corazón también”, expresó Don Omar.

En 2022 publicó el tema “Agradecido”, en el que invita a las personas y sus seguidores a reflexionar sobre lo que realmente es vivir a plenitud.

Don Omar dejó claro entonces que más allá de buscar ocupar las primeras posiciones y premios por sus interpretaciones, en ese momento solo hay cabida para crear e interpretar música que le llene.

“Yo en algún momento dije, no quiero ser Don Omar. Y eso me fundió. Me siento agradecido de todo lo que no merezco. Vivo agradecido de haber crecido, de cometer errores”, expresó ese año el artista.





