DINA BOLUARTE

“Manos limpias”

Luego de esconder la cabeza varios días por el caso Rolex, la presidenta Dina Boluarte intenta dar vuelta a la página sobre el escándalo de los relojes de lujo, ahora dizque “prestados”. Pese a que la población ha perdido credibilidad en ella por su silencio y poca transparencia, y a que es investigada por presunta corrupción, la mandataria ha vuelto a la carga desde la calle y en una actividad de ayer señaló que su gobierno se mantiene “con las manos limpias”. ¿Y las muñecas también?

HANIA PÉREZ DE CUÉLLAR

Nuevos tiempos

Quienes han decidido guardar la franela por un tiempo prudente son los ministros. Algunos ya lo piensan dos veces antes de seguir poniendo la mano al fuego por su jefa y su gestión. Consultada por las encuestas que ratifican el peor momento de la presidenta ante la ciudadanía, Hania Pérez de Cuéllar, la titular de Vivienda, reconoció que el gobierno ha perdido la confianza ante la población. “Es resolviendo los problemas de fondo de los peruanos que vamos a recuperar la confianza de la población”, dijo una menos efusiva ministra. Así están las cosas.

Foto: gob.pe

COMISIÓN DE ÉTICA

Papelón

Una vergüenza lo que pasó ayer en la Comisión de Ética. El grupo de trabajo no pudo sesionar por falta de quorum, ante la ausencia de nueve de sus 18 integrantes. Los legisladores Barbarán, Alcarraz, Ballesteros, Lizarzaburu, Taype, Valer, Ventura, Zeta y Trigoso no se aparecieron por el Congreso, lo que obligó al presidente de la Comisión, Diego Bazán, a suspender la sesión, en donde iban a verse los informes finales contra Katty Ugarte, Edgar Tello y Raúl Doroteo por recorte de sueldos a sus trabajadores. Para este jueves se ha programado una sesión extraordinaria. Ya no hay excusas.

(Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

CAMBIOS EN EL PJ

Nueva jueza, nuevos retos

Y luego de que la Autoridad Nacional de Control (ANC) suspendiera de sus funciones al juez Juan Varillas, que ordenó suspender los peajes de Rutas de Lima, el Poder Judicial designó a Mónica Graner Casas para reemplazarlo temporalmente en el Séptimo Juzgado Comercial de Lima. Según trascendió, se trata de una jueza proba, capaz y comprometida. Esperamos que la magistrada resista las presiones externas, pues dirige un juzgado donde se ventilan muchos casos con intereses comerciales.