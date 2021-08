Combina se asila

El excongresista de Alianza para el Progreso César Combina decidió asilarse en España ante las “amenazas y persecución judicial” que, dijo, viene recibiendo desde el partido de gobierno Perú Libre. Combina reiteró que la agrupación que dirige Vladimir Cerrón es una organización criminal, y anticipó que no descarta postular a la gobernación regional de Junín en las elecciones de octubre de 2022.

FOTOS AL CONGRESISTA CESAR COMBINA.

La ingenuidad de Aníbal

El ministro de Justicia, Aníbal Torres, aseguró que, por lo menos desde que él juró al cargo, el sentenciado exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón no “aconseja” al presidente Pedro Castillo y que “no tiene nada que ver con el gobierno” ¡Cuánta ingenuidad la de don Aníbal!, quien evitó pronunciarse sobre las denuncias contra el premier Guido Bellido alegando que no dará declaraciones que sean perjudiciales. O sea, ingenuo pero no tonto.

"Perú Libre se sujeta a los que resuelvan los órganos de justicia electoral", sostuvo el asesor legal de Perú Libre, Aníbal Torres. (Foto: Hugo Pérez)

La portátil de Cerrón

Justo dos días después de que Vladimir Cerrón recorriera muy orondo el hospital Edgardo Rebagliati, ayer, en las afueras del local de Essalud, apareció una “espontánea” portátil que reclamaba su reincorporación en la entidad de la que fue expectorado por tener una sentencia vigente por delito de corrupción. ¡Hay que tener cuajo!

Lección de honor

El vicealmirante AP Jorge Millones, quien se desempeñaba como comandante general de Operaciones del Pacífico, pasó a retiro por orden del presidente Pedro Castillo y, en su discurso de despedida, dio cátedra de honor y servicio al país. “Me toca aceptar la decisión por corresponder de acuerdo a ley, pero recordando las palabras de nuestro gran almirante don Miguel Grau Seminario, demócrata cabal, enfatizó: ‘No reconozco otro caudillo que la Constitución’”. Honor al mérito.

