El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, aseguró este martes que Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, no tiene “nada que ver en el gobierno” del presidente Pedro Castillo. Resaltó que el exgobernador regional de Junín cuenta con una sentencia por corrupción por lo que no puede ejercer “ningún cargo”.

“En cuanto al señor [Vladimir] Cerrón, lo he conocido últimamente porque apareció él ahí, pero ahora él no tiene nada que ver en el gobierno. Además, ustedes saben que él está sentenciado, no puede ejercer ningún cargo”, sostuvo en diálogo con la prensa desde los exteriores de Palacio de Gobierno.

Consultado sobre si Cerrón aconseja a Castillo, el ministro aseguró que “no” y que desde que juró al cargo “no está haciendo eso”.

“[¿Vladimir Cerrón no aconseja a Pedro Castillo?] No, eso sí estén seguros que desde que yo he jurado el señor no está haciendo eso”, enfatizó

Aníbal Torres: Vladimir Cerrón “no tiene nada que ver en el gobierno”

Asimismo, indicó que desde los ministerios se debe condenar el terrorismo y sobre la investigación al primer ministro, Guido Bellido, por presunta apología al terrorismo, consideró como un problema del sistema de justicia la demora en los procesos.

“Lo cierto es que todos los que estamos ejerciendo los ministerios tenemos que condenar el terrorismo. Nadie puede estar de acuerdo con eso. [Hay ministros que están presuntamente vinculados al terrorismo, incluso el primer ministro] Ese es el otro problema que es un problema del sistema de justicia. ¿Por qué el sistema de justicia tarda tanto estos procesos? Todos los procesos, sin discriminación alguna, tienen que resolverlos rápidamente el sistema de justicia porque sino estamos con eso de que hay que respetar la presunción de inocencia”, dijo.

Aníbal Torres agregó que en la sesión del Consejo de Ministros no se abordaron los cuestionamientos a la designación de Bellido.

“No se ha tocado, este tema es de competencia exclusiva del presidente, pero eso sí, todos estamos de acuerdo en que tenemos que condenar el terrorismo, venga de donde venga, nosotros no comulgamos con el terrorismo. Nosotros somos de izquierda, pero de ultra izquierda no. La izquierda ha ganado las elecciones, pero va a gobernar con la participación de las minorías, que es la derecha. Nadie puede estar excluido”, acotó.

VIDEO SUGERIDO

Diversos colectivos democráticos anuncian que habrá más movilizaciones a nivel nacional debido a la designación de prosenderistas en el gabinete de ministros.