EDWIN MARTÍNEZ

El gran show

Acostumbrado a pasar sus días en el Congreso con más pena que gloria, Edwin Martínez insistirá fuera de su curul en acumular más vergüenzas. El legislador arequipeño que suele responder con golpes a las críticas de sus paisanos cada vez que visita su región ha tomado su participación en un reality de baile con más seriedad que la que presentó con alguno de sus contados proyectos de ley. “Prepárense para verme como nunca antes me vieron. Más arrebatado, más elástico. Si en la política no me callo nada, en la pista de baile lo dejo todo”, dijo el sindicado de ser ‘Niño’, que mejor debería quedarse callado.

DANIEL SALAVERRY

Se defiende

Ahora que el Poder Judicial ha ordenado que su proceso pase a juicio oral, Daniel Salaverry, el exsocio político de Pedro Castillo y otrora aliado de Martín Vizcarra, asegura que demostrará con pruebas su inocencia. El también excongresista ha sido denunciado por la Fiscalía por peculado doloso por presuntamente fraguar documentos para sustentar el informe de su semana de representación. “Así como demostré que jamás fragüé facturas o recibos, y que esos informes eran bambas, demostraré con documentos que siempre he actuado con honestidad y transparencia”, escribió en su red social Salaverry, quien busca salvarse de los ocho años de prisión que pidió el Ministerio Público.

Daniel Salaverry ha sido denunciado por peculado doloso y la fiscalía ha pedido 8 años de prisión. (Foto: Andina)

ALFREDO AZURÍN

Joyita de chofer

Es el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso, pero quien conduce su auto es un verdadero símbolo de la inseguridad en las calles. Alfredo Azurín tiene como chofer a un sujeto que atropelló y causó la muerte de un ciclista y que desde el año pasado tiene suspendida su licencia de conducir por manejar en estado de ebriedad, reveló ayer el programa Punto final. Al legislador de Somos Perú le da lo mismo y hasta defendió a esa bomba de tiempo que tiene en el volante. En manos de quién está en el Congreso la seguridad ciudadana.

WILSON SOTO

El hincha

¿A alguien se le ocurriría ir a una entrevista para hablar sobre qué hacer para frenar la violencia en el fútbol vestido con la camiseta del club de sus amores? Pues sí, al congresista Wilson Soto. Al legislador acciopopulista se le ocurrió la brillante idea de lucir frente a pantallas como un barrista más. Poco le faltó para aparecerse con una vincha y su bandera, y regalar unos cánticos.