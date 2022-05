César Acuña en campaña: Solito se jaranea

A algunos políticos les sobra confianza y voltean la página de sus malas decisiones en un dos por tres. Es el caso de César Acuña, quien luego de avalar de manera escandalosa la tesis de Pedro Castillo salió a decir ayer, muy orondo, que su partido “está causando sensación” en las elecciones internas. “Como fundador me siento muy contento”, dijo. Nos preguntamos si los alumnos de la UCV también se sentirán contentos tras haber normalizado el plagio.

Muñante no pudo votar: Internas y con cerrojo

Y siguiendo con las elecciones internas, un verdadero lío pasaron quienes fueron a votar y no pudieron hacerlo al no contar con las tres dosis contra el COVID-19, requisito que fue advertido por la ONPE. Uno de ellos fue Alejandro Muñante (Renovación Popular), quien no se quedó callado y denunció “abuso de autoridad”. Bueno, bien dicen que guerra avisada...

Urresti responde a RLA: Bronca electoral

Luego de que Rafael López Aliaga (RP) dijera que Daniel Urresti (PP) es el candidato oficialista para la Municipalidad de Lima, este sacó sus armas. “Soy el candidato de la Sunat y lo único que voy a proponer es que los que deben tienen que pagar”, le respondió. Sin embargo, cuando le preguntaron por la vacancia presidencial, ninguneó el tema y culpó a Fuerza Popular de querer desestabilizar al gobierno. ¿No que no era oficialista?

Vizcarra en sus laberintos: Una raya más

Martín Vizcarra lo hizo de nuevo. El 24 de febrero pidió permiso al Poder Judicial para viajar a Cusco para lanzar su partido político “Perú Primero”. La jueza Margarita Salcedo aprobó que viaje exclusivamente para promocionar su partido. Panorama reveló que, tras sus actividades, el expresidente desacató la orden judicial y se reunió, en secreto, con la excandidata congresal de SP, Zully Pinchi, en la habitación de un hotel. ¿Y ahora? Podría perder soga y cabra si el PJ le varía la comparecencia por ocultar parte de su agenda.

Rosío Torres y su esposo: Todo queda en familia

Panorama también expuso que Rosío Torres (APP), presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, tiene a dos trabajadores ‘fantasmas’ en su grupo. Se trata de Juan Abelardo Villanuena y Adolfo José Monsalve, a quienes nadie los conoce en el Congreso pues, en realidad, están en Iquitos, trabajando en la campaña de su esposo Fernando Meléndez, candidato a gobernador regional de Loreto. ¡Qué tal raza!

