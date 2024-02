AP ES TIERRA DE NADIE - I

Nuevo jale

El congresista Luis Cordero Jon Tay, expectorado antes de Fuerza Popular acusado de integrar una red de espionaje para Pedro Castillo, no tardó mucho en abandonar su última bancada Unidad y Diálogo luego de ser tentado por Acción Popular, ahora en manos de los ‘Niños’. La renuncia de Cordero fue casi a la medianoche y ayer temprano, rapidito nomás, el vocero de la lampa, Darwin Espinoza, se presentó a la Junta de Portavoces para dar cuenta de su nuevo jale, sin importarle los antecedentes ni la procedencia política del fichaje. Total, eso ya no les interesa a los ‘Niños’ con tal de sumar votos.

(Foto: Congreso)

AP ES TIERRA DE NADIE - II

No son nada

Pero podrán ganar un voto, menos el respeto de sus excolegas de Acción Popular. María del Carmen Alva fue directa y les cantó todas sus verdades. “Se están juntando perro, gato y pericote. La bancada de Acción Popular ya no representa al partido, nadie está de acuerdo con los que se han quedado”, dijo y les recordó lo que realmente son ahora. “Los ‘Niños’ no representan a Acción Popular y no pueden entrar al local de Paseo Colón”. Más claro ni el agua.

Foto: Jorge Cerdán / GEC

LA PISCINA DE VILLARÁN

El chapuzón más caro

Luego de las imágenes en las que se ve a la procesada excaldesa de Lima Susana Villarán disfrutar de unos momentos de piscina, la Municipalidad de Lurín multó a la familia de Villarán, propietaria de la casa, con más de 51 mil soles al calificar como “construcción ilícita” la piscina en el inmueble. Las infracciones habrían sido por realizar construcciones antirreglamentarias (S/41,200) y por ejecutar obras en la vía pública sin autorización (S/10,300). Así como un piscinazo impensado le arruinó una elección a Lourdes Flores, entre otros errores, esta vez a Villarán la gracia le salió literalmente cara. Tan cara que le hizo recordar a los peruanos los millones de soles que recibió de Odebrecht y OAS.

PODER JUDICIAL

A paso de tortuga

El jalón de orejas de la procuradora Silvana Carrión al Poder Judicial, por no dar prioridad a los procesos de corrupción relacionados con el caso Lava Jato, no habría caído bien en algunos funcionarios de ese poder del Estado, según supo este diario. Y es que Carrión enumeró situaciones como para escarapelar el cuerpo. “Por poner un ejemplo, el caso Interoceánica, donde está siendo enjuiciado el expresidente Alejandro Toledo, se acusó en julio de 2020 y el control de acusación fue en 2023, o sea después de tres años que el Poder Judicial inició este control”, acotó. Y ni qué decir del caso de Susana Villarán, en el que el control de acusación ya lleva año y medio. A ver si el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, pone las barbas en remojo de una vez.

Foto: GEC / Anthony Ramírez Niño de Guzmán